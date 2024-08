¿Puedes viajar con el DNI caducado?

Estamos en pleno verano y si no lo has hecho ya, seguro que ahora es tu momento de comprar vuelos y reservar hoteles. Sin embargo, lo que muchos olvidan es revisar el estado de su documentación antes de viajar y esto puede resultar un problema que de al traste con todo el plan. Y es que, ¿que pasa si llegas al aeropuerto y no tienes la documentación en regla? ¿se puede viajar con el DNI caducado? Resolvemos estas y otras preguntas clave para comenzar tu viaje sin sorpresas desagradables.

¿Se puede viajar con el DNI caducado?

Viajar con el DNI caducado puede ser problemático y las posibilidades de hacerlo dependen de varios factores como el destino y el medio de transporte. Si viajas dentro de España, normalmente se permite usar el DNI aunque esté caducado, especialmente si viajas en medios de transporte nacionales (como trenes, autobuses, o vuelos nacionales). No obstante, algunas aerolíneas pueden ser estrictas con la validez del DNI, por lo que es recomendable verificar con la compañía aérea antes de tu viaje.

Una buena opción es tener siempre el pasaporte con fecha válida. Así, si justo antes de viajar te das cuenta de que tu Documento Nacional de Identidad está caducado puedes mostrar tu pasaporte como identificación. Dentro del territorio español también puedes viajar mostrando el carné de conducir como medio de identificación.

Viajes dentro de la Unión Europea y el espacio Schengen

Para viajes dentro de la Unión Europea (UE) y el Espacio Schengen, es obligatorio que el DNI esté vigente. Un DNI caducado no será aceptado como documento de viaje válido en estos casos.

Qué hacer si vas a viajar y tienes el DNI caducado

Si te das cuenta de que tienes el DNI caducado unos días antes del inicio del viaje aún tienes margen para solucionarlo. La primera opción es conseguir una renovación urgente del DNI. Intenta conseguir una cita lo más pronto posible en la comisaría de policía para renovar tu DNI. Asegúrate de llevar todos los documentos necesarios para la renovación (DNI anterior, fotos, empadronamiento si es necesario, etc.).

Si en la comisaría más cercana a tu domicilio no hay fechas próximas para la renovación, intenta pedir cita en otras comisarías más alejadas. En ocasiones, las sedes de ciudades más pequeñas tienen menos demora para realizar este tipo de trámites.

Si tienes un pasaporte válido puedes utilizarlo para viajar tanto dentro como fuera de la UE. El pasaporte es un documento de identificación internacionalmente reconocido y, en muchos casos, es preferido para viajes internacionales.

Comunícate con tu aerolínea para verificar qué documentos aceptan para los viajes. Algunas pueden aceptar el DNI caducado para vuelos nacionales, pero es mejor confirmarlo con antelación.

Viajes fuera de la Unión Europea

Para viajar fuera de la UE necesitas un pasaporte válido. Un DNI caducado no será aceptado para viajes internacionales fuera del espacio Schengen. Asegúrate de que tu pasaporte esté en regla y verifica los requisitos específicos de entrada del país al que viajas por si fuera necesario conseguir un visado.

Consejos para viajar sin problemas con la documentación

Para evitar posibles contratiempos a la hora de viajar es fundamental que revises la fecha de expiración de tu DNI o pasaporte y que lo hagas con suficiente antelación para renoverlos si fuera necesario antes de que comiencen tus vacaciones. Además, también es aconsejable llevar siempre ambos por si durante el viaje pierdes o te roban alguno de ellos.

Otro recomendación para evitar problemas es llevar siempre una copia impresa del DNI y pasaporte así como hacer una fotografía de los mismos y enviarla a tu correo electrónico. De esta forma, si pierdes la documentación o te la roban al menos tendrás acceso a esa copia en tu mail.

Viajar con el DNI caducado puede ser complicado y no es recomendable. Lo mejor es renovar el DNI antes de tu viaje. Si te das cuenta de que está caducado poco antes de tu viaje, intenta renovarlo urgentemente o usa un pasaporte válido si lo tienes. Siempre verifica las políticas de la aerolínea y del país de destino para asegurarte de que cumples con todos los requisitos de documentación necesarios para evitar problemas durante tu viaje.