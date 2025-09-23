Ryanair estrena nueva ruta desde Alicante: esta es la ciudad de Europa a la que te llevará a partir de octubre
La aerolínea low cost amplía su oferta para que los alicantinos puedan visitar esta capital europea desde solo 34 euros por trayecto
En los últimos años, los vuelos low cost han transformado radicalmente la forma en la que los españoles viajamos por Europa. Gracias a las tarifas reducidas, ahora es posible hacer escapadas de fin de semana, viajes improvisados o incluso visitar países que antes resultaban poco accesibles por cuestiones económicas. La llegada de las aerolíneas de bajo coste ha abierto un abanico de posibilidades que ha democratizado el turismo internacional y, en este contexto, Ryanair ha jugado un papel protagonista.
La aerolínea irlandesa ha sido clave en este cambio, apostando por una red amplia de rutas y aeropuertos secundarios que permiten abaratar costes y ofrecer billetes muy económicos. Sin embargo, en un mercado tan competitivo, también ha tenido que hacer ajustes. Hace apenas unas semanas, Ryanair anunció recortes en rutas nacionales desde aeropuertos regionales de España, como los de Tenerife Norte o Santiago de Compostela, afectando conexiones desde Alicante. A pesar de ello, la compañía ha dejado claro que su estrategia pasa por potenciar las rutas rentables, entre ellas las del aeropuerto de Alicante-Elche, donde ha decidido ampliar su operativa.
Nueva ruta de Ryanair desde Alicante
Dentro de esta reestructuración, Ryanair ha recuperado la ruta entre Alicante y Bratislava, capital de Eslovaquia, una conexión que operaba hace casi 15 años. La nueva ruta comenzará a operar el próximo 27 de octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno, y contará con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y sábados. Los vuelos tendrán una duración de 2 horas y 50 minutos y los precios van desde los 34 euros el trayecto.
Horarios para volar a Bratislava
Los horarios de los vuelos son especialmente cómodos para quienes planifican una escapada corta o desean aprovechar al máximo los días disponibles. Desde Alicante a Bratislava, los vuelos saldrán:
- Lunes: 07:05 - 09:55
- Miércoles: 13:15 - 16:05
- Viernes: 18:15 - 21:05
- Sábados: 15:25 - 18:15
Y en sentido inverso, desde Bratislava a Alicante, los horarios serán:
- Lunes: 10:20 - 13:10
- Miércoles: 16:30 - 19:20
- Viernes: 21:30 - 00:20
- Sábados: 18:40 - 21:30
Qué ver en una escapada a Bratislava
Bratislava, situada a orillas del Danubio y a apenas una hora de Viena, combina historia medieval, arquitectura barroca y vida cultural, todo ello a precios muy competitivos si se compara con otras capitales europeas.
Entre las actividades imprescindibles en Bratislava se encuentra el paseo por su casco histórico, donde destacan el Castillo de Bratislava, la Catedral de San Martín y la Puerta de Miguel, una de las antiguas entradas a la ciudad amurallada. Además, no puedes dejar de visitar el mirador UFO, un restaurante y plataforma panorámica ubicado sobre el Danubio, con vistas impresionantes tanto de día como de noche.
Para los que disfrutan de la gastronomía local, Bratislava ofrece una cocina rica y contundente. Platos como el bryndzové halušky (una especie de ñoquis con queso de oveja y bacon), el guláš o las sopas tradicionales, combinan perfectamente con una cerveza artesanal o un vino local. Además, su tamaño compacto permite recorrer la ciudad en un par de días, convirtiéndola en una escapada perfecta desde Alicante.
