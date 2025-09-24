Vueling recupera la ruta entre Alicante y Santiago: así serán los vuelos de Navidad
La aerolínea refuerza su base en El Altet con un quinto avión y dos frecuencias semanales para conectar el Mediterráneo con Galicia
Viajar de Alicante a Galicia será más fácil estas Navidades. Vueling ha decidido recuperar la conexión directa con Santiago de Compostela, una ruta que llevaba tiempo fuera de su programación estable y que regresa en el momento perfecto: justo cuando Ryanair ha recortado parte de sus rutas nacionales.
Vuelos directos Alicante-Santiago en Navidad
La aerolínea del grupo IAG operará esta conexión entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, con dos frecuencias semanales los jueves y domingos. Un calendario diseñado para quienes viajan en fiestas: desde escapadas cortas hasta los tradicionales reencuentros familiares.
Los vuelos tendrán una duración aproximada de 1 hora y 40–45 minutos y se operarán en horario de mediodía o tarde, según el día.
Horarios de los vuelos entre Alicante y Santiago de Compostela
Aunque los horarios pueden variar según el día, la programación de Vueling muestra salidas directas en diferentes franjas:
Alicante → Santiago
- Domingos: 12:55 – 14:35
- Jueves: 17:00 – 18:40
Santiago → Alicante
- Jueves: 14:30 – 16:15
- Domingos: 10:35 – 12:20
Refuerzo de Vueling en Alicante
El regreso de esta ruta llega acompañado de un refuerzo clave en la base alicantina: Vueling incorpora un quinto avión en El Altet, lo que le permitirá superar por primera vez el millón de asientos en temporada de invierno. Se trata de un crecimiento del 12,5% respecto al año pasado, con un total de 13 rutas activas desde Alicante, siete de ellas internacionales (Ámsterdam, Bruselas, Orán o Argel, entre otras).
Santiago, un destino perfecto para una escapada invernal
Más allá de los reencuentros familiares, la recuperación de esta ruta abre la posibilidad de escapadas turísticas a Santiago de Compostela en pleno invierno. Pasear por el casco histórico, visitar la Catedral y la Praza do Obradoiro, o disfrutar de la gastronomía gallega en sus tabernas y furanchos son planes que seducen tanto a viajeros de fin de semana como a quienes buscan un viaje cultural más largo.
