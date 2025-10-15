Vuelos directos desde Alicante a los mercados navideños europeos por 30 euros: el viaje más barato de esta Navidad

Cada año, parece que la Navidad empieza un poco antes. Las luces comienzan a aparecer en las calles a mediados de noviembre, los escaparates se llenan de decoración festiva y el ambiente se impregna de ese aroma tan característico a canela, vino caliente y galletas recién horneadas. Llega el tiempo de los mercados de Navidad y de los viajes por Europa para conocerlos.

Y es que los mercados navideños se han convertido en una de las grandes atracciones del invierno europeo. De Alemania a Francia, pasando por Bélgica o el Reino Unido, cada ciudad ofrece su versión particular de la Navidad, con casetas de madera, luces, productos artesanales, gastronomía típica y actividades para toda la familia. Son la excusa perfecta para viajar en diciembre, vivir el espíritu navideño a fondo y descubrir nuevas ciudades envueltas en magia.

Mercados navideños en Europa

Pero ¿qué son exactamente los mercados navideños? Se trata de ferias tradicionales que tienen lugar en plazas céntricas, normalmente desde finales de noviembre hasta el 24 de diciembre (y en algunos casos, incluso después). En ellos puedes encontrar desde figuras para el belén y adornos para el árbol, hasta especialidades culinarias locales, como salchichas, chocolates, quesos, dulces típicos y bebidas calientes. Todo rodeado de espectáculos, música en vivo, pistas de hielo o tiovivos que completan la experiencia.

Vuelos desde Alicante a los mercados navideños de Europa para esta Navidad. / PIXABAY

Vueling conecta Alicante con la Navidad europea

Este año, Vueling ha lanzado una oferta muy especial para quienes sueñan con una Navidad diferente. La aerolínea ofrece vuelos directos desde Alicante a cuatro de los destinos europeos más emblemáticos para disfrutar de los mercados navideños: París, Ámsterdam, Londres y Bruselas, con precios desde tan solo 30 euros por trayecto.

París: Navidad bajo la Torre Eiffel

La capital francesa se transforma en un espectáculo de luz y elegancia. Las plazas de La Défense y el Trocadéro acogen mercados navideños repletos de casetas de madera con productos artesanales, regalos únicos y dulces típicos como el bûche de Noël, un pastel en forma de tronco que se convierte en protagonista de todas las mesas.

París se llena de magia desde principios de diciembre, y Vueling ofrece dos vuelos diarios desde Alicante, permitiéndote vivir esta experiencia de cuento en cualquier momento del mes.

Ámsterdam: luces, canales y dulces desde 31 euros

Para quienes buscan una Navidad con un toque alternativo, Ámsterdam es una opción perfecta. Vueling ofrece vuelos desde Alicante a la capital holandesa desde solo 31 euros, con hasta 13 frecuencias semanales en diciembre. Durante esta época, la ciudad se convierte en un festival de luces gracias al Amsterdam Light Festival, que ilumina los canales con impresionantes instalaciones artísticas.

Los mercados navideños se extienden por Dam Square y Museumplein, donde encontrarás desde patinaje sobre hielo hasta puestos repletos de delicias como poffertjes (mini pancakes) y oliebollen, el típico buñuelo navideño. Como recuerdo, no puede faltar la clásica casita de cerámica azul y blanca, perfecta para decorar tu hogar con un toque neerlandés.

Londres: tradición por solo 30 euros

Londres es sinónimo de Navidad. Sus calles brillan con algunas de las iluminaciones más espectaculares de Europa, y lugares como Covent Garden, Oxford Street o Hyde Park se transforman en escenarios navideños de ensueño. Destaca el Winter Wonderland, un parque navideño en pleno corazón de Hyde Park que reúne atracciones, mercados, espectáculos y puestos de comida para todos los gustos.

Vueling conecta Alicante y Londres por solo 30 euros, con hasta 7 frecuencias semanales en diciembre. No dejes pasar la experiencia de romper un Christmas Cracker en una cena navideña típica, rodeado de luces, brindis y ese inconfundible ambiente festivo británico.

Bruselas: gofres en la Grand Place

La Navidad en Bruselas tiene nombre propio: Plaisirs d’Hiver. Este evento transforma el centro de la ciudad en un mundo mágico con más de 200 casetas, una pista de hielo, una noria gigante y espectáculos de luz y sonido que iluminan la famosa Grand Place, considerada una de las plazas más hermosas del mundo.

Desde Alicante, Vueling ofrece hasta 10 vuelos semanales hacia Bruselas en diciembre. Allí te espera el aroma inconfundible de gofres calientes cubiertos de chocolate, el murmullo de los villancicos y la oportunidad de comprar artesanía belga auténtica, desde bombones hasta adornos navideños pintados a mano.