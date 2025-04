De Altea a la Albufera: 5 escapadas en la Comunidad Valenciana para Semana Santa

Las temperaturas suaves y los días largos invitan a disfrutar de la costa valenciana. Perfilada por impresionantes parajes naturales y encantadores pueblos, es siempre un buen destino para hacer una escapada, pero en Semana Santa la luz del Mediterráneo brilla de una forma especial. Descúbrela en estas cinco escapadas que no puedes perderte en Valencia.

Altea

A un paso de la siempre animada Benidorm, Altea es una localidad mucho más tranquila, pero repleta de vida. Sus calles empedradas, flanqueadas por casas de un impoluto color blanco, invitan a perderse sin prisa por su casco antiguo, coronado por la cúpula azul de la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Tiendas de artesanía, restaurantes de cocina internacional y local y estupendos balcones sobre el Mediterráneo hacen de Altea la joya blanca del Mediterráneo.

El centro histórico de Altea / iStock / MiniMoon Photo

Calp

Mar y aventura se dan cita en Calp, un destino de vacaciones protagonizado por el Peñón de Ifach. Subir a su cima obsequiará con las mejores vistas de la localidad. Abajo, las salinas son hábitat de diversas aves, entre las que destacan los flamencos, que visitan el lugar de mayo a agosto.

El Peñón de Ifach en Calpe / iStock / Susana del Pozo

Dénia

Declarada, Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO en 2015, Dénia es el destino idóneo para degustar los platos típicos de esta región, como la fideuá o la deliciosa gamba roja. Encontrarás varios restaurantes, cafeterías y terrazas en Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia.

Els Magazinos en Dénia / iStock / bobakphoto

Guadalest

Enclavado entre montañas, este pequeño pueblo destaca como uno de los más bonitos de España. Para disfrutar de unas vistas de impresión sobre el embalse de intensas aguas turquesas que lo rodea, hay que subir a su castillo medieval, pero también podremos pasear por sus calles y descubrir museos tan interesantes como el Microgigante, dedicado a las miniaturas.

Viaja por Valencia con Club VIAJAR / iStock

Parque Natural de la Albufera

Aquellos que buscan una escapada de naturaleza no deben perderse este parque natural situado a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia. La mejor forma de recorrerlo es a bordo de una barca por la que sobrevuelan infinidad de aves migratorias. No te vayas de aquí sin degustar la mejor paella valenciana que probarás en tu vida. Para ello has de dirigirte a alguno de los restaurantes tradicionales de El Palmar.

El precioso Parque Natural de la Albufera / iStock / fcafotodigital

Todas estas escapadas te premiarán con momentos inolvidables en uno de los rincones más bonitos del Mediterráneo. ¿Te animas a descubrirlos con Club Viajar?