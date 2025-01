Claves para disfrutar al máximo de tu próximo viaje a Reino Unido sin preocupaciones

Si estás planificando un viaje a algún rincón del Reino Unido, puede que te surjan algunas dudas. Este país sigue formando parte de Europa pero no de la Unión Europea, por lo que no es tan sencillo ir a allí como puede ser ir de España a Francia. Pero no hay de qué preocuparse, porque ya sea que vayas a una gran ciudad como Londres o Liverpool o a relajarte en los preciosos Cotswolds, te traemos los mejores consejos para disfrutar de tu próximo destino al máximo.

Cosas que no debes olvidar al planificar tu viaje a Reino Unido

Antes de viajar

Antes de embarcarte en tu nueva aventura deberías informarte correctamente sobre el país de destino. Y lo mejor es hacerlo en portales oficiales como el del Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí podrás consultar todo lo necesario para planificar tu viaje y no llevarte ninguna sorpresa desagradable. Además, deberías hacer reservas de aquellas atracciones a las que quieras acudir y consultar la disponibilidad con antelación.

Recuerda el cambio de divisas

Si bien hay grandes almacenes y tiendas en zonas turísticas en las que aceptan euros, lo mejor es hacer el cambio a libras en un banco español antes de partir. Las tarjetas internacionales también son aceptadas en casi cualquier comercio, pero debes recordar que allí se acostumbra a dejar una propina de entre un 10 y un 15% del precio de la cuenta en un restaurante, aunque no es obligatorio.

¿Cómo son los horarios?

Los ingleses tienen fama de comer y cenar muy temprano, y así es. Las tiendas suelen cerrar en torno a las cinco o seis de la tarde. Por su parte, los restaurantes suelen servir comidas entre las 12:00 y las 13:30 horas y cenas entre las 18:30 y las 19:30 horas, por lo que tendrás que adaptarte a estos horarios.

Evita los fraudes

En zonas muy turísticas como el centro de Londres son comunes los fraudes a viajeros extranjeros, así que lo más recomendable es hacer las reservas en webs confiables. También deves informarte correctamente de las condiciones tanto de reserva como de anulación, así como revisar las opiniones de otros usuarios y nunca pagar con una transferencia.

¿Y si quiero conducir?

Como bien sabrás, en Reino Unido se conduce por la izquierda, así que puede haber mucha confusión si nunca lo has hecho así. Además, si quieres desplazarte en coche o hacer un 'road trip' debes saber que no es necesario que tengas el carnet internacional, con el nacional es suficiente.

Por qué debería contratar un seguro de viaje a Reino Unido

Desde que el Brexit culminó con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, viajar a este país ha cambiado en gran medida. Por ejemplo, desde 2021 es obligatorio llevar pasaporte y ya no sirve solo con el DNI español como antes.

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) se encuentra en una situación similar. Por el momento sigue teniendo validez, aunque no sabemos cuánto tiempo seguirá siendo así. Igualmente, la TSE tan solo cubre urgencias médicas, tratamientos, asistencia en embarazo o parto y empeoramiento de enfermedades crónicas.

El resto de incidencias que puedan ocurrir en tu viaje a Londres no quedan cubiertas, aunque seas ciudadano europeo. Además, la sanidad inglesa no es gratis, por lo que si necesitas atención médica tendrás que pagar para recibirla.

Disfruta de los encantos de Londres sin preocupaciones / iStock. benedek

Lo más recomendable es tener un seguro de viajes con el que no tengas que preocuparte por este tipo de cosas y otros problemas. Intermundial ofrece un seguro perfecto para aquellos viajeros que estén preparando su próximo viaje a Londres (o cualquier otro punto de Reino Unido) e incluye:

Asistencia 24/7 : consulta, traslados, medicamentos, pruebas, hospitalización, etc. Contarás con asistencia sanitaria gratuita y de calidad las 24 horas y durante toda tu estancia en Reino Unido, incluyendo videoconsulta y centros privados.

: consulta, traslados, medicamentos, pruebas, hospitalización, etc. Contarás con asistencia sanitaria gratuita y de calidad las 24 horas y durante toda tu estancia en Reino Unido, incluyendo videoconsulta y centros privados. Cancelación sin costes : recupera los gastos de anulación de tus reservas si debes cancelar tu viaje a Reino Unido debido a imprevistos de salud, de tus familiares o relacionados con tu trabajo, estudios, Administración y más.

: recupera los gastos de anulación de tus reservas si debes cancelar tu viaje a Reino Unido debido a imprevistos de salud, de tus familiares o relacionados con tu trabajo, estudios, Administración y más. Protección de equipaje: tu seguro de viaje a Reino Unido te indemniza en caso de daño, robo o pérdida de equipaje. Si se extravía durante tu vuelo, ahorrarás los gastos de compras de primera necesidad (ropa, aseo, etc.)

tu seguro de viaje a Reino Unido te indemniza en caso de daño, robo o pérdida de equipaje. Si se extravía durante tu vuelo, ahorrarás los gastos de compras de primera necesidad (ropa, aseo, etc.) Protección de vuelos: si tu vuelo se retrasa o se cancela, ahorra gastos extra durante la espera: comida, alojamiento, traslados. De perder una conexión, una noche de hotel o la asistencia a una excursión o evento, ¡también estás cubierto!

No te lo pienses más y contrata tu seguro de viaje a Londres con Intermundial, que ofrece las mejores condiciones y al mejor precio.

