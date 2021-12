Turrones Picó lleva desde los años 20 poniéndole sabor a la Navidad y acompañándonos en esas entrañables sobremesas alrededor de sus turrones y dulces. Este año, además, también va a sorprendernos con una banda sonora muy especial que vamos a tararear durante todas las fiestas.

Como no podía ser de otra manera, se trata de un villancico porque no hay nada más navideño que el turrón y estas canciones populares. Eso sí, no es un villancico al uso porque Picó hace cosas diferentes.

Para la directora de Calidad de la empresa, Ana Picó, “es un canto a la naturaleza que nos brinda un precioso mensaje para cuidar nuestro entorno y proteger a las abejas, declarado como el ser vivo más importante del planeta por el Earthwatch Institute de Londres”.

Y es que esta firma centenaria de Jijona lleva años trabajando en este sentido ante los datos que alertan de que el 90% de la población de abejas ha desaparecido y siete de cada diez alimentos dependen de su floración, entre ellos, la miel que es uno de los ingredientes principales del turrón.

Por eso, Turrones Picó y la agencia Siberia han creado la campaña ‘Trátame bien’ para sensibilizar a la población sobre esta situación a través de un emotivo villancico donde unos niños interpretan una canción que sorprende a sus familiares porque están hablando de algo tan bonito como cuidar el entorno y proteger a las abejas como garantía de futuro para el planeta.

Además, la campaña se completa con la creación del primer concurso nacional de villancicos para frenar la desaparición de las abejas. Esta iniciativa, que está teniendo una gran acogida, está dirigida a los centros escolares de España y repartirá 6.000 euros en premios (tratamebien.turronpico.com).

Más de 100 años creando emociones

En Turrones Picó no solo se preocupan por tener un mundo mejor sino que llevan más de 100 años fabricando emociones. Para ello, siguen un proceso tradicional donde se mantienen fieles al proceso artesanal de siempre. “En el mismo participan maestros turroneros, expertas manos y una selección de las mejores materias primas para elaborar unos turrones de excelente calidad que están certificados por la Indicación Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicante”, apunta Ana Picó.

Estos dos turrones: Jijona (blando) y el de Alicante (duro) son los más reconocidos. Los dos llevan los mismos ingredientes: almendra, miel y clara de huevo y la diferencia es que el de Alicante lleva las almendras a la vista y entre obleas mientras que en el de Jijona se tritura la mezcla y se remata en el boixet que es el secreto mejor guardado del turrón y donde interviene el mestre torroner para que la masa alcance su punto adecuado.

Dentro del mundo del dulce, estos turrones son los que más propiedades saludables tienen al tratarse de un producto cien por cien natural, con poca presencia de azúcar refinado y con grasas saludables, no saturadas y rico en ácidos grasos esenciales para combatir el colesterol. Además, es fuente de vitaminas E y B y contiene minerales como el hierro, fósforo, potasio, magnesio, zinc y calcio.

A estos dos turrones, que podemos encontrar en diversos formatos (calidad suprema, artesanos y alta selección), hay que añadir la gama de turrones de obrador como el de yema tostada, frutas confitadas, coco y, por supuesto, el de chocolate con almendras y sus múltiples variedades o los más innovadores como el turrón al brownie o los mini miguelitos de turrón.