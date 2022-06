La natación es uno de los deportes más completos que existe, de eso no cabe duda. El problema viene a la hora de practicarlo. Quizá no tengas una piscina en la que hacerlo, la que tienes no tiene las medidas indicadas o tienes una piscina desmontable, que por sus dimensiones, no es cómoda para nadar.

Pues bien, si tu problema es que tu piscina no tiene las dimensiones adecuadas, te traemos la solución: el famoso Nadathlon de Decathlon. ¿Nunca has oído hablar de él? Pues se trata de un elástico que te permitirá practicar natación estática. La natación estática se practica en las piscinas y como su nombre indica, no tienes que desplazarte por el vaso, sólo concentrarte en la técnica, en trabajar la respiración (bilateral o no) y en la rotación de tu cabeza. Del mismo modo podrás mejorar la patada y trabajar el movimiento de los brazos. Según la web de Decathlon, este tipo de natación también se puede usar para correr en el agua y está indicado para algunos ejercicios de rehabilitación. Decathlon te lo pone fácil para comer en la playa: mesa, sillas y nevera, todo en uno Cómo es el Nadathlon Como te comentábamos es un elástico para practicar natación que te permitirá trabajar la técnica, la fuerza y la resistencia. El elástico cuenta con una parte central regulable que puedes enganchar a una parte fija de la piscina, como por ejemplo, la escalera; y otra intercambiable que puedes colocarte en la cintura o en los pies. El elástico tiene una longitud que varía entre los dos y los tres metros y tiene tres años de garantía. Puedes usarlo para practicar el estilo de crol y de espalda y su precio es de 29,99 euros. Las opiniones de los clientes de Decathlon indican que el producto les ha gustado ya que lo puntúan con un 4,61 sobre 5 y de las 319 opiniones emitidas, 298 lo recomendaría. Del mismo modo, de este número total 221 personas le dan 5 estrellas, 77 cuatro estrellas, 16 tres estrellas, 4 dos estrellas y una persona le otorga una estrella.