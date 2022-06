Ha ganado más de 75 premios, ha sido nominado en más de 150 ocasiones y ha recibido nominaciones a los Grammy. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Prince Royce. El cantante estadounidense (aunque con raíces dominicanas) lleva años popularizándose en nuestro país. En este artículo mostramos algunas de sus curiosidades más sorprendentes.

Una vida de éxitos y anécdotas

Desde sus difíciles inicios hasta sus aspiraciones actuales, muchas son las peculiaridades del cantante latino. Hacemos un repaso por algunos hechos que resultan sorprendentes y que hemos podido conocer gracias a sus entrevistas.

1. Una infancia con cariz artístico

Desde que era muy joven, el intérprete de Darte un beso comenzó a escribir poesía. Este fue el detonante para explorar sus capacidades artísticas, y pronto empezó a elaborar letras de canciones. Nos remontamos a cuando tenía 13 años, y solo tardó tres más en elegir el nombre artístico que todos conocemos hoy.

2. Los comienzos nunca son fáciles

La mayoría de superestrellas han llevado a cabo grandes esfuerzos para llegar donde están hoy. Como él mismo confesó en una entrevista hace algunos años, su objetivo siempre fue convertirse en una persona independiente. Por ello, limpiaba mesas y vendía teléfonos móviles para ganar dinero. De esta forma, pudo financiar sus primeras sesiones en el estudio de grabación.

3. Su atípica primera actuación

Lejos de las salas de conciertos donde han empezado otras estrellas, el autor de La carretera tuvo un comienzo peculiar. Él mismo lo desveló en una entrevista en la que repasó sus orígenes. Fue en el colegio, cuando cursaba la educación primaria, y nada menos que para cantar un villancico. Sin duda, un género muy alejado de la bachata que le caracteriza.

4. Tuvo que hacer oídos sordos

Por suerte, tuvo varios apoyos durante sus inicios en el mundo de la música. No obstante, también hubo voces que trataron de desanimarle advirtiéndole de que «estaba loco por querer cantar bachata». Durante esos años (estamos hablando de principios de los 2000), el género no tenía la popularidad de hoy en día.

5. El significado «real» de su nombre

Cuando empezó en la música, lo hizo con su nombre real, es decir, Royce. Poco después, la gente lo relacionaba irónicamente con la marca de coches de lujo, algo que no terminó de convencerle. Cuando conoció el significado (en francés distinguía al hijo del rey), decidió incorporar el sobrenombre Prince.

6. Muy agradecido con su madre

Quienes le conocen, afirman que no olvida sus orígenes y que la fama no le ha cambiado. Una prueba de ello es que supo agradecerle a su madre todo el apoyo. Durante su vida, ella tuvo el sueño de llevar un centro de estética, algo que su hijo hizo realidad cuando comenzó a ganar dinero.

7. Un objetivo de vida cumplido

En el año 2013, Royce pudo cumplir uno de sus sueños. Después de ser fan de la artista Selena Gómez, logró grabar un tema con ella. Su nombre es Already missing you, pero, desafortunadamente, no se encontraron en el estudio. En su lugar, cada uno grabó su parte por separado y esta se mezcló en el estudio, algo habitual en la industria contemporánea.

En definitiva, Prince Royce muestra una trayectoria tan curiosa como prometedora. Su gira internacional está próxima a terminar, con París y los Países Bajos como siguientes destinos. No obstante, también lo tendremos en Madrid dentro de las Noches del Botánico. Todo ello, dentro de su celebración de los 10 años de carrera, una fecha redonda y celebrada por sus seguidores.

Pueden comprar su entrada para el concierto de Madrid el 24 de junio aquí: