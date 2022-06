¿Sigues equipándote para ir a la playa? En nuestra sección de Vida y Estilo ya te hemos hablado de muchos artículos que no pueden faltar para una jornada playera perfecta: una sombrilla, una silla, una mesa y hasta un sofá.

¿Qué te falta? ¿Una nevera portátil? Pues tenemos la solución: la nevera eléctrica portátil de Lidl. Este productos está arrasando en la cadena de supermercados alemana y no es para menos ya que su gran potencia la hacen destacar por encima de las neveras convencionales.

Puede enfriar hasta -20ºC y en ella tendrás espacio para guardar seis botellas de entre litro y medio y dos litros, de pie, o hasta 36 latas de 0,33 litros. Su funcionamiento es muy sencillo ya que podrás cargarla con un enchufe de 230 V o a la toma de 12 V del encendedor del coche.

Este aparato tiene una eficiencia energética de clase E según el reglamento europeo (UE) 2019/2016 y tiene una función adicional de mantenimiento en caliente a aproximadamente 65ºC. Gracias a sus paredes aislantes de gran grosor enfría o mantiene el calor de forma uniforme por su ventilador interior.

Los dos cables de conexión se pueden guardar en la tapa y tiene una junta de goma para reducir el agua de condensación. Pesa 4,800 kg y tienen unas medidas de 41x48x33 cm (LxAxF). Ahora mismo está disponible en la web de Lidl por 59,99 euros.

Más neveras portátiles en Lidl

Si no te hace falta que la nevera portátil sea eléctrica y te conformas con poder llevar tu comida y bebida durante unas horas, tienes disponible una Campingaz de 30 litros y fácil apertura. Tiene una capacidad de enfriamiento de 24.27 horas y pesa 2,68 euros. Sus medidas son 41x21x47 cm y ha bajado su precio hasta costar 29,99 euros.

Por último tienes una bolsa isotérmica de 35 litros que también tiene gran capacidad. En ella te caben seis botellas de 1,5 litros tumbadas o 12 de un litro de pie, siempre y cuando no superen los 25 kilos. Mantendrá tus bebidas frías durante siete horas y tiene una bolsa impermeable de plástico extraíble. Puedes elegir entre dos colores, azul o rosa y con su práctica cremallera de dos direcciones no tendrás problema para abrirla. Además cuando no la estés usando ocupará muy poco espacio ya que la puedes plegar con su cierre autoadherente. Su precio es de 9,99 euros.