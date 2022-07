Nos encontramos en el primer fin de semana de julio y España va a entrar en la segunda ola de calor en tan sólo un mes. Tanto la hidratación durante estos días, como la protección solar si vamos a la playa o piscina, es fundamental para protegernos ante el calor y las altas temperaturas que vamos a tener los próximos días.

¿Cómo elegir una crema solar?

Antes de nada, las cremas solares se diferencian unas de otras por la protección que ofrecen, y eso mismo va determinado por el número que se indica en el producto.

La protección se divide de la siguiente forma:

De 15 a 25: son cremas consideradas como protección media

Entre 30 y 50: tienen una protección alta

Más de 50: protección muy alta

Como recomendación, como mínimo debemos elegir una crema solar la cual tenga un mínimo de protección 15, dependiendo del calor y las veces que la utilicemos nos decantaremos por una u otra.

Una de las mejores opciones

La crema de Nivea Sun tiene una protección de 50+ y, además, es resistente al agua. Ante las altas temperaturas que hemos tenido, y vamos a tener, es la mejor opción para proteger tu piel. Uno de los puntos importantes de la crema, es que no contiene octinoxato ni oxibenzona, por lo que es respetuosa con los arrecifes de coral.

Australian Gold protección solar

Uno de los puntos a favor de la siguiente crema es el aroma que desprende. Todo ello se debe a que se realiza con fruta de ciruela australiana Kakadu, semilla de girasol y aceite de oliva. También es resistente al agua y te protege de los rayos UVA y de los UVB

Piz Buin Allergy Spray

En este caso, la opción de protección solar viene en forma de spray. Ha sido desarrollada junto con dermatólogos y se ha realizado pensando en aquellas personas con pieles sensibles al sol. Protege a la piel de los rayos UV e incrementa la intolerancia al sol. Además, posee un ingrediente antioxidante y calmante.

Garnier Delial UV Spray

Al igual que la opción antes mencionada, este protector viene en forma de spray. En esta ocasión tiene una protección de 30, es menor que las anteriores pero, aun así, es una muy buena opción para utilizarla este verano. La absorción es inmediata y uno de los elementos que incorpora es el aloe vera, lo cual aporta unas 8 horas más de hidratación.

Debido a las altas temperaturas durante las últimas semanas, se nos hace indispensable ir con una crema solar allá donde vayamos. No debemos utilizarlo solamente cuando vamos a la playa, estar protegidos los días que nos expongamos al sol, tanto si vamos a la playa como si no, es muy importante para nuestra salud. Escoge la que más te guste y no te olvides de ella este verano.