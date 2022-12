Ha llegado el frío y ya se respira un ambiente navideño en calles, comercios y también en la moda. Tanto la ropa como las tendencias de maquillaje se han contagiado de Navidad y Tamara Falcó, marquesa de Griñón e influencer en el mundo real y el metavarso, la protagonista de "La marquesa" se ha decantado por el burdeos a la hora de elegir su esmalte de uñas. El pasado 8 de diciembre, Tamara Falcó publicaba qué esmalte estaba utilizando y las búsquedas del producto subieron como la espuma.

Se trata de un burdeos o color vino de la firma OPI, fabricado en Estados Unidos, el "Malaga Wine". En la publicación realizada en Instagram, Tamara aludía al tiempo "gris" de la capital para promocionar la marca que, aseguraba, añadía algo de color al invierno.

Samantha Vallejo-Nágera también ha confesado en redes que el OPI es su tono favorito y la firma de tocados Mimoki también se ha apresurado a sumarse a la promoción. Un tono clásico que puedes encontrar en Amazon o Druni por 15'95 euros. El precio ha sorprendido a muchos seguidores de "la marquesa", ya que ha muchos les ha parecido bastante económico debido a las ventajas y calidad-precio del producto (mucho más barato que otras lacas).

OPI "Malaga Wine" y otros tonos

"Infinite Shine Long Wear", concretamente el tono "Got The Blues for Red", es el más parecido al "Malaga Wine" de Tamara Falcó. También de la marca americana OPI, pertenece a la misma colección de granates de la firma. El precio es el mismo que promocionado por Falcó en su Instagram: 15'95 euros, al igual que el resto de tonos rojo oscuro.

Quizá el precio no sea una ventaja con respecto a otros esmaltes (aunque, desde luego, los hay más caros), los de OPI cuentan con la ventaja de que son lacquers de larga duración y pueden durar hasta 11 días intactos. Desde la firma aseguran que se trata de una tecnología "ProStay", lo que quiere decir que, aguantar, aguanta.

Además, el brillo del propio esmalte es tipo efecto gel sin necesidad de secado bajo lámpara UV y cuenta con un tamaño casi dos veces mayor que otras marcas, lo que asegura más de 42 manicuras teniendo en cuenta la doble capa.