Con el cambio de calendario, la mayoría de nosotros nos sentimos motivados para emprender nuevas metas, o alejar de nuestra vida viejos y malos hábitos. Si bien es cierto que con la misma ilusión que los ponemos en marcha también los abandonamos por el camino probablemente mucho antes de alcanzarlos o incluso de que acabe el primer mes del año. Es por ello, que debemos saber cuáles son aquellos propósitos que realmente nos llenan, nos hacen felices y mejoran nuestra vida pero también aquellos que vemos realistas, asequibles o que tenemos al alcance de nuestra mano y que solamente debemos poner atención en ellos y esforzarnos un poco para poder conseguirlos.

A continuación, te proponemos una lista de 7 deseos (realistas) que seguro que en algún momento te has planteado realizar y te contamos cómo cumplirlos sin desesperarte.

Hacer más deporte

Es el propósito de año nuevo por excelencia y seguramente el que estabas esperando leer en cuanto has abierto este artículo. Y es que, ¿quién no se ha planteado bajar unos kilos y retomar el gimnasio el día 1 de cada año?. Sin embargo, si quieres conseguir tu meta, es recomendable que no te obsesiones y hagas una rutina de ejercicios que no te supongan demasiado esfuerzo, porque de lo contrario tirarás la toalla antes de haber alcanzado tu objetivo.

Bajar de peso

Es sin duda otro de los grandes propósitos de cada año, uno de los clásicos y es que la salud deber ser lo más importante. Por este motivo, si estás pensando en comenzar en enero con una dieta, te recomendamos que sea un profesional el que estudie tu cuerpo y establezca la dieta ideal para ti, equilibrada y saludable, porque de lo contrario terminarás el año no solamente sin haber conseguido tu objetivo sino también frustrado y probablemente sufrirás el llamado "efecto rebote".

Dejar de fumar

Sin duda, no hay propósito que se iguale a este, ya que es, con diferencia y unido a los dos primeros de la lista, el más saludable de todos y el que debe ser tu prioridad si perteneces al grupo de los fumadores. Para poder llevarlo bien y que al final del año se haya convertido en uno de nuestros logros, lo más importante es la fuerza de voluntad y no perder de vista los beneficios para la salud así como, y no menos importante, ponernos en manos de profesionales que podrán ayudarte y dar pautas para no desistir ni cesar en el intento. Sobre todo si lo que quieres es llevar a cabo el segundo propósito de la lista al mismo tiempo que este.

Beber menos

El tercero de los deseos de Año Nuevo puede ser conseguir reducir la cantidad de alcohol diaria que bebes o quizá el número de cervezas o vinos que ingieres a la semana. Uno de los trucos es comenzar a probar otras opciones más sanas, como las opciones 'light' de las bebidas más típicas.

No gastar en cosas innecesarias

Ahorrar es otro de los propósitos por excelencia del comienzo del año. Además, es así porque normalmente enero es un mes que viene acompañado de muchos gastos y donde los excesos de las fiestas navideñas pueden pasar factura en nuestra cuenta corriente además de en nuestra salud. Sin duda, reducir los gastos en la compra de artículos que realmente no necesitamos en una de las mejores maneras de ahorrar sin mucho esfuerzo aunque eso sí, no seas muy duro contigo mismo y realiza este propósito poco a poco. Un control real de tus gastos puede ayudarte a ser consciente de cuánto dinero inviertes en cosas superfluas para poder reducirlo.

Pasar más tiempo con la familia

La familia es, para la mayoría de las personas, uno de los pilares fundamentales de la vida. Es por ello que pasar tiempo de calidad con ellos ayuda a que seamos más felices y desarrollemos unos vínculos familiares fuertes. Además, nos aporta estabilidad, seguridad y ayuda a mantener un desarrollo emocional saludable. Sin embargo, debes cuidar mucho que el tiempo que pases con ellos sea tiempo de calidad, una buena opción es realizar actividades que os gusten a todos y sean divertidas.

Retomar amistades del pasado

Este puede llegar a ser uno de los propósitos más difíciles de nuestra lista, ya que no solamente depende de nosotros, sino que tiene muy en cuenta el punto de vista de nuestras amistades. La mejor opción es organizar un reencuentro con aquellas personas que echas más en falta y recordar viejos tiempos. Puede ser un buen inicio de una nueva etapa de vuestra amistad.

¿Por qué (casi) nunca cumplimos los propósitos de Año Nuevo?

Uno de los principales obstáculos, según la Asociación Psicológica Estadounidense, es la creencia de que será suficiente con la fuerza de voluntad. Esta es, según este organismo, la razón que alega la mayoría de la gente cuando explica por qué no pudo alcanzar sus metas.

Consejos para conseguir los propósitos de año nuevo