Boticaria García es sin duda una gran divulgadora en redes sociales en temas de nutrición y farmacia ya que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram.

Es por ello que la influencer, en una de sus últimas publicaciones, ha querido plasmar en varias imágenes muy visuales un ránking de las mejores y peores dietas y lo ha hecho en forma de semáforo.

En primer lugar, hace referencia a las dietas más perjudiciales para la salud por ser las más restrictivas: dietas detox, dietas a base de sustitutivos y las monotemáticas, que representan al color rojo del semáforo. "Únicamente beneficiosas para el bolsillo de sus impulsores", sentencia Boticaria García en su post.

En segundo lugar están las dietas ámbar que se identifican con el color naranja del semáfoto y son las que te pueden ayudar a conseguir tus objetivos pero debes tener cuidado con ellas. La mayoría no son para todos los públicos y es importante que consultes a un profesional antes de llevarlas a cabo. En este grupo se encuentran quizá los regímenes más famosos: el ayuno intermitente, la dieta paleo y la dieta citogénica.

En tercer lugar es el turno de las dietas recogidas en las guías alimentarias basadas en la evidencia científica, las GABA: " Las GABA son documentos donde se aterrizan los papers de laboratorio en infografías y recomendaciones básicas que puedan ser útiles y que se adaptan al entorno y costumbres del ser humano cotidiano de cada rincón del planeta", explica la nutricionista. Se trata de las dietas que representan el color verde del semáforo y no son otras que: plato de Hardvard, dieta mediterránea 2.0, dieta atlántica, la dieta DASH, find your way y las dietas basadas en vegetales.

Esta clasificación, según advierte la propia Boticaria García en el post, está hecha a modo de orientación y con el objetivo de concienciar sobre algo de lo que se habla poco en el tema de las dietas, que es el temido efecto rebote. "La letra pequeña nadie te cuenta es que el 85 % de las personas que siguen una dieta acaban recuperando el peso perdido y, por el camino, el daño que se genera en el cuerpo y en la mente puede ser irreparable", advierte la nutricionista.