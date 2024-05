Ikea tira la casa por la ventana y rebaja la silla más vendida de la historia

La pandemia ha transformado muchos de nuestros hábitos de vida y, en ocasiones, también ha impactado aspectos relacionados con nuestro trabajo. Durante el confinamiento y posteriormente, muchas empresas han adoptado el teletrabajo, lo que ha hecho necesario acondicionar un espacio adecuado en casa para trabajar de manera eficiente. No son pocos los trabajadores que se vieron sorprendidos por la pandemia y que no tenían su casa preparada para trabajar en remoto. A la mayoría, esto ya no le volverá a pasar.

En este contexto, hemos descubierto que Ikea tiene la silla de escritorio más popular entre sus clientes: la Markus. Esta silla, considerada la “tradicional” silla de escritorio, ganó gran popularidad durante el confinamiento y destaca por ofrecer una garantía de 10 años.

La silla Markus de Ikea, la más vendida

En la web de Ikea, se resalta que la altura y el ángulo de la Markus se pueden ajustar para adaptarse perfectamente a las necesidades del usuario. Cuenta con una función de inclinación regulable y un mecanismo de bloqueo para proporcionar mayor estabilidad. Además, permite controlar completamente las posturas del asiento.

La silla Markus incluye un soporte lumbar, ideal para aquellos que experimentan molestias en esta zona tras pasar muchas horas frente al ordenador. El respaldo está hecho de tela de rejilla, lo que facilita la circulación del aire y mejora la ventilación en la espalda. Además, se menciona que “esta silla profesional ha sido probada para uso en oficinas y cumple los requisitos de seguridad, estabilidad y durabilidad establecidos por las normas EN 1335 y ANSI/BIFMA x5.1”. Para su limpieza, se recomienda usar una esponja húmeda con un producto especial para textiles. La silla tiene dos reposabrazos fijos y está diseñada en color gris oscuro.

La silla Markus es la más vendida de la compañía sueca y ha bajado su precio: antes costaba 179 euros y ahora sólo vale 159.

Silla Markus Ikea | Este modelo es el más valorado entre los clientes de la firma sueca / IKEA ESPAÑA

Lo que opinan los clientes de Ikea sobre la silla Markus

En la web de Ikea, la Markus es el modelo más popular, acumulando más de 500 comentarios. Los usuarios le otorgan una valoración promedio de 4,5 sobre 5, destacando su facilidad de montaje y funcionalidad. Comentarios como “Es muy cómoda y permite una buena posición para usarla durante bastante tiempo seguido”, “Posiblemente la mejor silla de escritorio que he comprado en mi vida” o “Usaba esta silla en mi oficina, y ahora con el teletrabajo me he comprado la misma. Me gusta por la comodidad y puedo mantener la espalda recta” son comunes.

Sin embargo, algunos comentarios negativos critican su precio, considerándolo elevado. Estos usuarios señalan que, aunque la silla es cómoda y funcional, su precio podría ser más accesible. A pesar de estas críticas, la mayoría de los usuarios están satisfechos con su compra y consideran que la calidad y las características de la silla Markus justifican su precio.

La popularidad de la silla Markus no es casualidad. Durante el confinamiento, muchos se dieron cuenta de la importancia de tener un buen mobiliario de oficina en casa para mantener la productividad y cuidar la salud postural. La combinación de ergonomía, durabilidad y diseño atractivo ha hecho que la Markus sea una elección frecuente para aquellos que buscan equipar su espacio de trabajo en casa de manera adecuada.

Además, el hecho de que la silla tenga una garantía de 10 años proporciona una tranquilidad adicional a los compradores, asegurando que están invirtiendo en un producto de larga duración. La posibilidad de ajustar la altura y el ángulo de la silla permite personalizarla para diferentes usuarios, lo que es una ventaja significativa en un entorno de teletrabajo donde cada persona tiene necesidades y preferencias distintas.