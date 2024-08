La colonia de nuestras abuelas que se vende como churros cada verano por ser fresquísima y barata.

Seguro que tienes un montón de olores que te recuerdan a tu infancia y a ciertos momentos con tu familia, ¿a qué sí? Nosotras lo hemos experimentado gracias a una colonia que es olerla y automáticamente: pensar en nuestra abuela porque es la que usaba. Y es que si algo dura años y años y la gente lo usa es porque es bueno, ¿no? Esta colonia que se vende en un montón de perfumerías y supermercados es de las que cada verano se compra como churros por ser muy fresquita, por su baratísimo precio y por cumplir con lo que queremos de una colonia en verano: que huela rico, fresco y aguante. Y esta lo hace, palabrita de abuela.

Chanson D'eau Colonia, una colonia fresca a la par que barata

No nos vamos a engañar, en verano lo que buscamos no es un perfume para el día a día que nos deje un olor pesado por muy bien que huela. En verano necesitamos una fragancia ligera, que no nos abrume y que al echárnosla se nos pasen los calores aunque sea un rato.

Chanson D'eau Colonia. / PRIMOR

Un agua de colonia como esta es una muy buena opción, y más con el bote gigante que tiene. Nosotras la hemos fichado en Primor, pero fijo que la tienes por mogollón de tiendas. Mira.

200 ml de pura frescura en un frasco que seguro que has visto alguna vez en casa de tus padres porque no puede ser más mítico.

Por si no lo sabías, esta colonia se lanzó en 1995 y todavía no ha parado de oler (jé). La definen como una fragancia de la familia olfativa floral afrutada para mujeres, aunque ya sabes que nosotras opinamos que vale para todo y para todos. Porque para rociar el ambiente y conseguir un olor a limpio también es ideal.

Todas las valoraciones coinciden en lo mismo: es la más fresca del mercado. ¿La has probado?

Qué tiene que tener una colonia para ser fresquita

Notas cítricas a tope. Piensa en limones, naranjas y pomelos jugosos. Estos aromas son como un chute de energía directo a tus fosas nasales. Perfectos para empezar el día con buen rollo.

Verde que te quiero verde. Si hueles a césped recién cortado o a menta fresquita, vas por buen camino. Estos ingredientes te harán sentir en plena naturaleza, aunque estés en medio del asfalto de Madrid.

Toque marino, pero sin mojarte. Las notas acuáticas o marinas te transportan directamente a la playa. ¿Quién necesita vacaciones cuando puedes oler a brisa marina todo el año? (Nótese la ironía)

Flores, pero light. Nada de ramos de rosas pesados. Aquí hablamos de jazmín suave, lirios delicados o un toquecito de neroli. Lo justo sin empalagar.

Hierbas de tu cocina, pero en versión cool. Un poco de albahaca, romero o incluso tomillo pueden darle ese toque fresh a tu fragancia.

Olvídate del azúcar. Nada de dulces empalagosos o aromas que te recuerden a una tarta de cumpleaños. La frescura va de la mano de lo ligero, así que di bye bye a las fragancias pesadas.

Ligereza y volatilidad. Las colonias frescas son como un suspiro: están ahí, te envuelven, pero no te agobian. Se evaporan rápido, dejándote con una sensación limpia y lista para reaplicar cuando quieras.