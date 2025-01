Cómo limpiar la grasa de los tuppers en el trabajo y sin estropajo.

Los tuppers son imprescindibles para llevar comida al trabajo, pero uno de los mayores problemas que presentan es cómo limpiarlos cuando quedan restos de grasa, especialmente si no tienes a mano un estropajo o los utensilios habituales de limpieza. Esta situación es bastante común en oficinas, donde solo se dispone de un pequeño fregadero y, a menudo, recursos limitados. Sin embargo, hay trucos efectivos que te permitirán dejarlos limpios y libres de grasa, sin necesidad de usar estropajos y de manera sencilla.

La grasa suele ser el mayor desafío al limpiar un tupper. Los aceites y salsas que se adhieren al plástico pueden ser difíciles de eliminar, especialmente cuando el tupper no se limpia inmediatamente después de su uso. Esto sucede porque las grasas tienden a formar una película resistente al agua. Aunque en casa solemos utilizar agua caliente, estropajos y detergente, en el trabajo estas herramientas no siempre están disponibles. Por suerte, hay alternativas prácticas y eficaces para salir del paso.

El truco del papel absorbente y detergente

Un método sencillo y muy efectivo consiste en utilizar papel absorbente y unas gotas de detergente líquido. Después de vaciar los restos de comida del tupper, añade un poco de agua tibia (si no tienes agua caliente disponible) junto con unas gotas de detergente. Luego, coloca un trozo de papel de cocina en el interior, cierra el tupper con su tapa y agítalo vigorosamente durante 30 segundos. El papel actuará como una especie de “esponja” que arrastrará la grasa mientras el detergente emulsiona los restos grasos. Al finalizar, enjuaga el tupper con agua limpia y notarás que la grasa habrá desaparecido.

Este truco tiene la ventaja de que no daña la superficie del tupper, como podría hacerlo un estropajo, y además es rápido y práctico, ideal para las prisas del entorno laboral. Si no tienes papel de cocina, una servilleta de papel también funcionará de manera similar.

Vinagre o zumo de limón

Otra alternativa muy útil es usar vinagre blanco o zumo de limón, ambos conocidos por su poder desengrasante. Si tienes acceso a estos productos en el trabajo, basta con añadir una pequeña cantidad dentro del tupper junto con agua tibia. Cierra el recipiente, agítalo bien y déjalo reposar unos minutos para que el vinagre o el limón actúen sobre la grasa adherida. Después, enjuaga con agua limpia. Además de eliminar la grasa, estos productos naturales ayudan a neutralizar olores que suelen quedar impregnados en los tuppers, especialmente cuando se han utilizado para alimentos con salsas intensas o especias.

Bicarbonato de sodio para una limpieza profunda

Si la grasa persiste o el tupper está especialmente sucio, el bicarbonato de sodio puede ser tu mejor aliado. Este producto es muy eficaz para limpiar sin rayar y neutralizar olores. Para usarlo, coloca una cucharadita de bicarbonato en el interior del tupper y añade un poco de agua para formar una pasta. Frota la mezcla con los dedos o simplemente deja que actúe unos minutos antes de enjuagar. Si prefieres una solución más práctica en el trabajo, mezcla el bicarbonato con agua directamente dentro del recipiente, agítalo bien y vacíalo antes de enjuagarlo.

Aunque estos métodos son muy efectivos, es importante adoptar hábitos que faciliten la limpieza de los tuppers en el futuro. Por ejemplo, si tienes acceso a una servilleta o toallita húmeda después de comer, úsala para retirar los restos de comida y grasa antes de que se sequen. Esto reducirá considerablemente el esfuerzo necesario para limpiar el recipiente más tarde. También puedes usar bolsas o envoltorios reutilizables dentro del tupper para ciertos alimentos grasos, lo que minimizará el contacto directo con las paredes del recipiente.

Comida en un tupper. / Europa Press

Si en tu oficina hay acceso a un hervidor de agua o a un microondas, puedes utilizar agua caliente para potenciar cualquier de los métodos anteriores. El calor ayuda a descomponer la grasa más fácilmente, haciendo que la limpieza sea más efectiva. Simplemente añade agua caliente al tupper junto con detergente o alguno de los desengrasantes mencionados, y agita bien antes de enjuagar.

Por último, es importante mencionar que algunos tuppers, especialmente los de plástico, pueden absorber olores o manchas con el tiempo si no se limpian adecuadamente. Si notas que tu tupper empieza a deteriorarse, con manchas persistentes o malos olores que no desaparecen, piensa en reemplazarlo por uno nuevo o por alternativas como recipientes de vidrio, que son más resistentes a las grasas y no absorben olores.