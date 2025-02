El aviso de un carnicero a las personas que suelen compran carne picada: «Por favor»

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que cada vez más profesiones encuentra una puerta a través de la que conectar con sus clientes. Peluqueros, dentistas, charcuteros... cada vez son más los que se unen a estas plataformas para comunicar y revelar trucos de su trabajo.

En TikTok se ha hecho viral un vídeo de un carnicero en el que alerta a las personas que suelen consumir carne picada. «Sé que más de uno se me va a echar encima, pero es lo suyo, lo legal», empieza diciendo.

«Yo si viene un cliente, hasta que no la pico no se la marco. ¿Por qué? Lo vais a ver, os lo voy a demostrar. Dentro no hay nada, está limpia. Picamos la carne», explicando mostrando el motivo. Y es que se ve que la carne una vez que se pica pierde gramos. ¿La razón? El resto se queda en la máquina.

«Por favor, siempre que os piquen la carne picada, que os la pesen cuando está picada», recomienda a sus clientes.