Una soltera de 'First Dates' deja helado a su cita tras bailar juntos: "Me sabe mal, pero a mí me gustan los latinos"

Cada cultura tiene sus propias tradiciones y estilos de vida que influyen en sus ciudadanos. Una realidad que se evidencia también en el cortejo, donde los gestos románticos pueden tener diferentes significados en función de la sociedad en la que se vive.

Eso es lo que le pasó a Vanessa durante su cita de 'First Dates'. Augusto fue el primero en llegar al programa. El apuesto italiano llegó vestido con pajarita y un sombrero y conoció a Carlos Sobera. "Viajo cada año a Thailandia". El joven de 39 años tenía una empresa propia de publicidad y vive en Barcelona cuando está en España.

Su cita iba a ser Vanessa, una soltera también italiana de 33 años sin hijos y con dos trabajos. Es bailarina de Pole Dance y además estudió psicología. La primera impresión de Augusto fue muy buena. "Me gusta, es una chica muy atractiva".

Por su parte, Vanessa explicó que no le gustó que el soltero llegara con el bombín y la pajarita. "Tengo una pasión por los latinos que no es normal. No sé como explicarlo, pero son los únicos hombres que me atraen". Tras cenar los dos protagonistas entraban en el reservado del restaurante para bailar salsa, un baile que aprendió la soltera en su viaje por Sudamérica. Pese a los intentos de Augusto por estar más cerca de ella, parecía que Vanessa tenía la decisión tomada.

La decisión final de Augusto y Vanessa en 'First Dates' / Cuatro

Tras la cita, Augusto fue el primero en contestar si quería tener una segunda cita con Vanessa. El italiano respondió que sí, que le gustaba mucho y creía que tenían una química especial que podía ir algo más allá. Por su parte, Vanessa, que desde un primer momento no era su tipo, declinó la oportunidad. "A mí me gustan los latinos, lo siento, no me has atraído lo suficiente. Me atraen los latinos y no sé por qué, espero que no te lo tomes a mal, pero es lo que siento."