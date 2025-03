Según Harvard, para ser felices necesitamos una cosa más aparte de amigos inútiles

En una sociedad dominada por el ajetreo constante y la ansiedad, donde las personas nos sentimos cada vez más aisladas, los científicos aconsejan seguir algunas pautas para intentar ser un poco más felices.

La felicidad, definida por la Real Academia Española (RAE) como un “estado de grata satisfacción espiritual y física”, es uno de los objetivos principales de cualquier persona.

Cómo ser feliz

Para llegar a alcanzar la felicidad, muchos científicos han estudiado las principales claves que llevan a una persona al estado de felicidad, y Arthur C. Brooks es uno de ellos. Economista y científico social de la Universidad de Harvard, Brooks ha revelado una de las claves que, según él, hacen felices a las personas. El doctor subrayó que, en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, es importante tener “amigos inútiles”.

Amigos "inútiles"

Un factor crucial para la búsqueda de la felicidad son las relaciones personales. Los amigos desempeñan un papel fundamental, ya que contribuyen al bienestar general y proporcionan apoyo emocional.

Brooks mencionó la importancia de los “amigos inútiles”, como llama a los “amigos de verdad”. Según él, son aquellos que no nos ofrecen beneficios materiales, pero que están allí para compartir buenos o malos momentos, sin intereses de por medio. “¿Sabes lo que es un amigo de verdad? Un amigo inútil, muy inútil, porque los amigos útiles te sirven para muchas cosas, en el trabajo, lo que sea, pero la cosa más bonita que puedes decir a un amigo es: tú eres totalmente inútil para mí", asegura.

Las relaciones humanas son esenciales para alcanzar una vida plena, ya que son una fuente de confianza y seguridad. “Al final, no tienes éxito profesional, solo tienes las relaciones. En el último día de tu vida, solo tienes el amor. Y si no tienes el amor, no tienes nada”, enfatiza el científico.

Claves para ser feliz

Aparte de los amigos inútiles, la prestigiosa Universidad de Harvard ha descubierto seis claves para ser feliz. Entre ellas se encuentran "mantener una mentalidad positiva". La investigación ha demostrado que las personas que cumplen con esto tienen más éxito en la vida que aquellas que tienen una mentalidad negativa.

También se enfatiza la importancia de cuidar el cuerpo y la mente. Las personas que hacen ejercicio regularmente, duermen lo suficiente y siguen una dieta saludable, son más felices que las que no lo hacen.

Por último, Arthur C. Brooks quiso dejar claro que la felicidad no es un sentimiento, sino que es “la combinación del disfrute, la satisfacción y el sentir de la vida”.