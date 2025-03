La Guardia Civil pide colaboración a toda la población si encuentra esto en apps de segunda mano: alerta por lo que está pasando

Uno de los momentos en los que estamos más descubiertos ante cualquier peligro es cuando nos encontramos en una situación donde estamos tranquilos. Esa sensación de seguridad nos hace bajar la guardia y, en ocasiones, nos convierte en víctimas fáciles de aquellos que buscan aprovecharse de nuestra confianza. De la misma manera que nadie espera que algo malo ocurra en su coche o en su casa, lo mismo sucede con las páginas web o las aplicaciones que usamos día a día. Nos acostumbramos tanto a ellas que las vemos como lugares seguros sin darnos cuenta de los riesgos que pueden esconder.

Los delincuentes han perfeccionado sus métodos para desarrollar nuevas formas de estafar conscientes de esta vulnerabilidad. Su principal objetivo es aprovecharse de esa sensación de seguridad y tranquilidad que tenemos cuando realizamos una transacción online.

La última técnica de fraude detectada por la Guardia Civil involucra las plataformas de compraventa digital, en las que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de instituciones oficiales para engañar a las víctimas.

En un vídeo reciente la Guardia Civil ha lanzado una advertencia a la ciudadanía sobre una estafa en particular que ha comenzado a proliferar. El modus operandi es el siguiente: los delincuentes contactan a los usuarios a través de correos electrónicos que aparentan ser oficiales, solicitando que la transacción se realice fuera de la plataforma en la que se ha acordado la compra. Para darle más veracidad al engaño, el mensaje suele mencionar que una autoridad, como la Guardia Civil, está "controlando la transacción". Este correo, sin embargo, proviene de una cuenta particular y no oficial.

La Guardia Civil aclara rotundamente que "la Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción", y que las instituciones oficiales nunca solicitarán realizar pagos fuera de una plataforma segura. Este es precisamente el punto en el que se engancha a la víctima: al confiar en la supuesta supervisión de la Guardia Civil, la persona accede a enviar el producto sin recibir ningún pago, quedándose sin el objeto y sin dinero.

Ante esta creciente amenaza, las autoridades piden la colaboración de toda la población para evitar que más personas caigan en esta trampa. "Desconfía cuando el comprador o el vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago", advierte la Guardia Civil, instando a los usuarios a que si se encuentran con una situación similar, lo denuncien para que no le ocurra a otras personas.

El video también recalca algunos consejos básicos para evitar caer en este tipo de engaños como verificar siempre la dirección del remitente del correo electrónico, desconfiar de mensajes que soliciten información personal, realizar transacciones únicamente a través de plataformas oficiales o, si surge alguna duda, contactar directamente con el servicio de atención al cliente de la plataforma.

La Guardia Civil ha señalado que más de 15.000 personas fueron víctimas de estafas online en 2023, con pérdidas que superaron los 2,5 millones de euros, siendo las plataformas de compraventa de segunda mano especialmente vulnerables. De hecho, estas plataformas representan el 35% de los casos reportados.