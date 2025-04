Ni para el dolor ni para la fiebre: el uso que nunca habrías imaginado del paracetamol

Los medicamentos, en la teoría, deben servir para mejorar el estado de salud de las personas en momentos en los que estas tengan dolor de cabeza, fiebre u otro tipo de enfermedades. Pero, además, parece ser que alguno de estos también sirven para otro tipo de circunstancias que no son estrictamente médicas.

Uno de ellos es el paracetamol, conocido por ser uno de los analgésicos más comunes para aliviar el dolor y la fiebre. Este tiene un uso sorprendente que va más allá de lo estrictamente médico. Aunque normalmente lo asociamos con el alivio de malestares, este medicamento tiene un truco inesperado relacionado con el ámbito del hogar: ¡sirve para limpiar la plancha! Sí, has leído bien. Si alguna vez te has preguntado cómo eliminar las manchas quemadas o restos de suciedad en la superficie de tu plancha, el paracetamol puede llegar a ser tu mejor aliado.

Con el uso de manera frecuente, las planchas acumulan residuos, especialmente si se planchan tejidos sintéticos o si se utilizan productos como puede ser el almidón. Estas manchas no solo estropean la ropa, sino que también hace que la eficiencia de la plancha se vea afectada. A lo largo del tiempo, incluso la limpieza regular puede no ser suficiente para eliminar las manchas persistentes, y ahí es donde entra en juego este truco poco convencional.

El truco con el paracetamol: ¿Cómo utilizarlo?

El paracetamol contiene ingredientes que, cuando se aplican con calor, reaccionan de manera que ayudan a disolver y eliminar los residuos pegados a la superficie de la plancha. La idea es clara: se utiliza el calor de la plancha para derretir el comprimido de paracetamol, permitiendo que este actúe como agente limpiador sobre las manchas adheridas.

Pasos a seguir

Encender la plancha: Primero, enciende la plancha y ajusta la temperatura a un nivel medio o alto. Debe estar lo suficientemente caliente para que el paracetamol se derrita, pero no al máximo. Usar guantes de protección: Antes de manipular la plancha, asegúrate de ponerte guantes de cocina o unos guantes resistentes al calor para proteger tus manos. Aplicar el paracetamol: Una vez que la plancha esté caliente, toma un comprimido de paracetamol y presiónalo suavemente sobre la parte quemada o manchada de la plancha. Al hacer esto, verás cómo el paracetamol comienza a derretirse. Haz movimientos circulares para asegurarte de cubrir todas las áreas afectadas. Frotar con un paño: Mientras el paracetamol sigue caliente, utiliza un paño limpio y suave para frotar la superficie. El movimiento debe ser firme pero con cuidado para no rayar la plancha. Verás cómo las manchas empiezan a desprenderse de la superficie. Limpiar los residuos: Después de frotar, apaga la plancha y deja que se enfríe. Luego, utiliza otro paño húmedo para limpiar cualquier residuo de paracetamol que haya quedado en la plancha. Asegúrate de que la superficie esté completamente limpia y libre de residuos antes de utilizar la plancha de nuevo.

Este uso tiene varias ventajas. Primero, es un método económico, ya que no necesitas productos de limpieza especializados, solo un comprimido de un medicamento que probablemente ya tengas en casa. Además, es un procedimiento rápido y eficaz, ya que las manchas difíciles suelen desaparecer en cuestión de minutos. Y lo más importante, este método no es abrasivo, por lo que no dañará la superficie de la plancha ni la dejará rayada.

Consejos para limpiar la plancha de la ropa