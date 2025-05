Aviso de la DGT: esta es la multa de la Guardia Civil si tu coche eléctrico se queda sin batería

Quedarse sin combustible o batería en tu coche es un problema muy malo según donde te pille. Los conductores que circulan con la gasolina justa pueden sufrir retrasos y multas inesperadas, especialmente si se encuentran en una zona lejana donde hay una gasolinera a unos kilómetros. Este problema es aún peor si tu coche es eléctrico y no tienes un cargador cercano, y aunque no lo creas, la policía te puede multar por culpa de esta norma de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La autonomía de las baterías de los coches eléctricos varía según varios factores. Esta es una condición muy importante para determinar el valor de estos vehículos, ya que cuanto más duren, más caro será. Los coches eléctricos son la mejor elección si vas a realizar trayectos cortos, como ir de tu casa al trabajo, o a hacer la compra. También son la mejor alternativa para viajes de pocos kilómetros, aunque algunos tienen una duración que supera a los coches de gasolina tradicionales.

Dependiendo de la gama del vehículo, su batería tendrá más o menos potencia:

Coches urbanos y compactos : Entre 200 y 350 km por carga, por ejemplo, el Fiat 500e o el Mini Cooper SE.

: Entre por carga, por ejemplo, el Fiat 500e o el Mini Cooper SE. Coches de gama media : Entre 350 y 500 km por carga, por ejemplo el Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 5.

: Entre por carga, por ejemplo el Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 5. Coches de alta gama y largo alcance: Entre 500 y 800 km por carga, por ejemplo el Tesla Model S, Lucid Air.

El recorrido que podrás hacer con un coche eléctrico depende de varios factores, como la capacidad de la batería (kWh), la aerodinámica y el peso del vehículo, que influyen en la eficiencia energética. Además, las condiciones de conducción, como la velocidad, el uso de aire acondicionado y la carga transportada, afectan el rendimiento. En climas fríos, la autonomía puede reducirse hasta un 30% debido al impacto en la batería. Una conducción eficiente, con frenado regenerativo y aceleraciones suaves, ayuda a maximizar la autonomía.

Cuidado con circular con poca batería en tu coche eléctrico

Actualmente, en España hay alrededor de 40.000 puntos de carga para coches eléctricos distribuidos por todas las carreteras del país. Muchos de estos cargadores se encuentran en gasolineras tradicionales, que tienen su apartado específico para los nuevos vehículos, que pueden tardar entre 20 minutos y media hora en estar completamente operativos para iniciar su trayecto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la policía podría multarte si te quedas sin batería.

El simple acto de vaciar el tanque o agotar la batería no representa un delito, pero sí las consecuencias derivadas de él. Si a tu vehículo le ocurre esto en una zona segura o en una plaza de aparcamiento no pasará nada, pero si se te para en la calzada, ahí es donde vendrán los problemas de verdad. Según el Real Automóvil Club de España (RACE), "aunque el Reglamento General de Circulación no lo considera una infracción, sí castiga los posibles errores que podrías cometer como consecuencia de esta situación".

Las multas por hacer esto irán desde los 200 a los 3.000 euros

Si te quedas sin combustible y no puedes estacionar correctamente, podrías recibir una multa de 200 euros por estacionamiento indebido, según el artículo 90 de la ley de tráfico. Es fundamental que reacciones rápido para colocar el vehículo en un lugar seguro y evitar sanciones adicionales. Además, desde julio ya no es obligatorio usar triángulos en autopistas o autovías, pero sí se recomienda utilizar la luz de emergencia V-16 para advertir a otros conductores.

Además del estacionamiento indebido, podrías ser sancionado por conducción negligente si realizas maniobras peligrosas debido a la pérdida de dirección asistida y frenos. Esta multa también es de 200 euros. Antes de llamar a la grúa, revisa si tu seguro cubre el servicio. Por otro lado, si decides ir a buscar gasolina, debes usar un recipiente homologado, ya que transportar combustible en envases no autorizados conlleva multas de entre 2.000 y 3.000 euros. Para coches diésel, puede ser necesario purgar el circuito en un taller especializado.