Estos son los tres consejos de los médicos para que puedas beber alcohol sin tener resaca

Está claro que si no quieres tener resaca el mejor truco es no tomar alcohol y eso también beneficiará a la salud. No obstante, si esta opción no está entre tus planes hay otros métodos para combatir la resaca.

¿Por qué se produce la resaca?

El exceso de alcohol es la causa principal de la resaca, esta aparece cuando la concentración de alcohol en sangres disminuye. Los síntomas alcanzan su punto máximo a la mañana siguiente.

Hay más factores que influyen a la hora de tener resaca:

No comer. Si no has comido antes de beber tener el estómago vacío hace que el alcohol se absorba más rápido.

Deshidratación. El alcohol aumenta la frecuencia de orinar, esto provoca una pérdida de líquidos y con ellos la deshidratación. Además, la falta de agua en el cuerpo también influye.

Fumar. La combinación de alcohol y tabaco aumenta la probabilidad de tener resaca al día siguiente.

No descansar. Un mal descanso puede empeorar los síntomas.

Bebidas alcohólicas oscuras. Estas contienen una mayor cantidad de congéneres, unas sustancias que dan sabor y olor a la bebida y que pueden contribuir a que la resaca sea más insoportable.

3 consejos para reducirla

Cuando bebemos nuestro cuerpo no solo se deshidrata, sino que también sufre por el mal descanso y la toxicidad.

El acetaldehído es uno de los metabolismos más dañados durante la ingesta de alcohol para poder defenderse cuenta con vitaminas y glutatión que es un antioxidante. Sin embargo, hay tres cosas más que te ayudaran a defenderte de la resaca.