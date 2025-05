La influencer Natalia Palacios descubre el mejor accesorio para guardar tus huevos en el frigo por 5€

¿A quién no le ha pasado que ha ido a guardar una docena de huevos en el frigorífico y no le cabe porque el cartón es muy grande? Este electrodoméstico es como un tetris, porque tienes que cuadrar todos los objetos hasta que quepan bien y en su sitio. Para que no te pase esto, ha llegado la influencer Natalia Palacios que te solucionará la vida con este aparato que cuesta 5 euros.

La conocida creadora de contenido ha compartido un vídeo en el que explicaba las últimas compras para su casa que le iban a mejorar su vida y contribuían a la organización del espacio. Entre estos objetos se encuentran: un cepillo para las ranuras de las ventanas, un gancho para alcanzar cosas altas o una percha con varias pinzas. Sin embargo, la idea más original y útil no es ninguna de ellas.

Un dispensador de huevos automático que cabe en todas partes

En este caso, la solución que propone Natalia es un organizador de huevos compacto que se adapta a cualquier rincón del frigorífico. Este práctico accesorio no solo ahorra espacio, sino que también mantiene los huevos seguros para que no se rompan. El utensilio para el frigo tiene un diseño vertical, y con una ligera inclinación va dejando caer los huevos que se colocan en fila, y se suceden en dos rampas.

Está fabricado en plástico ligero y es muy fácil de limpiar. El organizador tiene capacidad para una docena de huevos aproximadamente y su uso es tan simple como tomar un huevo con un solo dedo, sin necesidad de mover toda la bandeja. Cuando coges el primero, el que está detrás cae girando, y así uno tras otro hasta acabarlos todos. Tú los rellenas desde la parte de arriba, y vas completando las filas hasta que el dispensador esté completo.

El innovador dispensador de huevos por gravedad se ha convertido en uno de los gadgets de cocina más prácticos del momento. Su diseño en niveles permite que los huevos rueden automáticamente hacia el frente a medida que se retiran, facilitando el uso y optimizando el espacio en la nevera.

Actualmente, lo puedes encontrar en AliExpress por algo más de 3 euros, pero su precio sube si lo compras con más filas o con un material más resistente. Por eso, haz como la influencer Natalia Palacios y cómprate uno.