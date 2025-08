Songs for an Ewan Day, un festival boutique que enamora en su oferta musical

Hay festivales que dejan huella. Que no solo suenan sino que emocionan, que inspiran, que conectan. Y Songs for an Ewan Day es, sin duda, uno de ellos. Los días 8 y 9 de agosto, el bosque de El Agüil, en Salinas, acogerá una nueva edición de este festival único, que volverá a contar con un cartel protagonizado por artistas consolidados y talentos emergentes en un entorno natural incomparable Un plan que se podrá disfrutar de forma gratuita, gracias al compromiso de la organización por acercar la cultura, la música y el bienestar al público y que combinará música con actividades diurnas al aire libre

El cantautor, músico y compositor Coti (Rosario, Argentina, 1973), conocido en América Latina y España por temas como "Antes que ver el sol", "Nada fue un error" u "Otra vez", que es también coautor de otras canciones como "Color esperanza", interpretada por Diego Torres, o "Andar conmigo" de Julieta Venegas, estará este verano en el "Songs for An Ewan Day", el festival que se celebra cada año en el bosque de El Agüil, en Salinas, y que se desarrollará los próximo 8 y 9 de agosto. El argentino volverá a cantar –y también a disfrutar– como ya lo hiciera en la edición de 2019 del festival castrillonense.

Dos sorpresas por desvelar

Junto a Coti estarán Hey Kid, Smile, Puño Dragón, Alex Wall, Lemot, Mateo Eraña, Lena Shan… "y dos artistas sorpresa aún por desvelar", anuncian desde la organización, muy satisfechos por recorrido musical "diverso, emotivo y vibrante" que han podido ofertar en esta edición para convertir el bosque del Agüil en "lugar de encuentro, emoción y descubrimiento", donde volverá a estar presente Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas como esta, conectando a los artistas y al público en torno al directo.

El cartel de este año está protagonizado por diez artistas, con alguna sorpresa aún por desvelar, que harán disfrutar a su público en un entorno natural incomparable.

Actividades gratuitas

El festival, explican desde la dirección, mantiene vida su esencia, que aúna tres elementos: "la música, la naturaleza y las personas. Se trata de un evento íntimo, cuidado y con carácter propio". Todas las actividades son de disfrute gratuito, gracias al compromiso de la organización, explican, "por acercar la cultura, la música y el bienestar al público".

Esta ya imprescindible cita veraniega vuelve con una programación con mucha personalidad, fiel a su filosofía de siempre: la música como experiencia, el detalle como bandera y el descubrimiento como esencia. Y ese cartel está formado por diez grupos que reflejan el alma de "Songs for an Ewan Day": una mezcla equilibrada entre los más veteranos junto a jóvenes talentos de la música, algunos de los cuales ya han formado parte de ediciones anteriores.

Programa de bienestar

Pero no solo de música vive el "Songs for An Ewan Day". El programa volverá a completarse con actividades que promueven el bienestar y la conexión con el entorno. Así, el sábado por la mañana, habrá una clase de yoga en el bosque con Betty Ewan y también una sesión de paddle surf en la playa junto a Alazne Aurrekoetxea, surfista profesional, campeona de Europa y del Mundo por equipos. El acceso será mediante sorteo en redes sociales.

"Songs for an Ewan Day" no es solo un festival, subrayan sus promotores. "Es una forma de celebrar el verano… ¡y la vida!, de descubrir la música en medio del bosque, de emocionarse entre árboles y pequeñas luces y de vivir una experiencia diferente con todos los sentidos", enumeran entre las bondades de esta cita que desde sus inicios ha apostado por dar espacio a voces nuevas, y ha sido punto de partida para artistas como Dani Fernández, Guitarricadelafuente, Nil Moliner, Valeria Castro o Marlon. Por eso, han decidido en este 2025 mantener viva la llama de "mezclar el presente con el futuro".