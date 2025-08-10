Adiós a las pipas: esto te pasa si las comes a diario

Hubo un tiempo en el que ciertos espacios no se entendían sin las pipas. Uno de ellos eran los campos de fútbol. Ese clac de las cáscaras rompiéndose en la boca eran tan habituales que incluso se despreciaba a los aficionados que no animaban durante gran parte del tiempo de partido como comepipas. El rastro debajo de los asientos al finalizar los 90 minutos daba muestra de que era un aperitivo habitual y extendido.

También entonces era frecuente en muchas ciudades que los bares te ofrecieran un mix de frutos secos con cada consumición y en algunos el plato estaba copado por pipas saladas. La lógica empresarial que estaba detrás era aplastante: la sal inducía a crearte la necesidad de pedirte una ronda más.

Este factor es el que en los últimos tiempos ha hecho que nutricionistas y médicos alerten sobre los problemas de consumirlas de forma recurrente.

Problemas de salud

Las pipas de girasol en sí son un alimento que presenta un alto valo nutricional gracias a su aporte de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Bajando al detalle, 100 gramos de pipas tienen 45 gramos de lípidos, 18 gramos de proteínas, 17 gramos de carbohidratos y entre 4 y 9 gramos de fibra. Además, suman 570 kilo calorías y son una fuente importante de vitamina E y B, además de minerales como el fósforo, magnesio, hierro, zinc y potasio.

Entonces, ¿dónde está el problema? En primer lugar, el aporte de grasas saturadas es importante, además de incluir una gran concentración de ácido linoleico, un ácido graso omega 6 que, pese a ser bueno para el crecimiento, un abuso puede derivar en enfermedades cardiovasculares.

El otro ingrediente conflictivo es la sal. Y es que las pipas que solemos consumir, además de tostadas, están saladas y eso dificulta la absorción de nutrientes, retiene líquidos y contibuye a la inflamación del cuerpo. Además, un exceso de sal en la dieta se relaciona directamente con problemas de hipertensión.

Cómo comerlas de forma sana

Las pipas de girasol son perfectamente sanas y, aunque no conviene abusar, pueden servir como aperitivo ocasional sin mayor riesgo para la salud.

Las recomendaciones de los expertos son muy sencillas: