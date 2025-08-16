Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de agosto: "Ascenso de temperaturas"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

La semana pasada, el joven detalló las previsiones del tiempo y ha avanzó lo que se espera esta última semana de julio: "Llegan los vientos del sur de nuevo, con la llegada de borrascas desde latitudes altas, descolgándose por el norte, provocando temperaturas de incluso 40 grados en áreas del sur".

También, comentó que se esperan precipitaciones que afectarán especialmente en "zonas del norte y este peninsular gracias al anticiclón de las Azores". Por otro lado, el hombre del tiempo aseguró que esta situación se volverá a reactivar "de cara al 2-3 de agosto".

En consecuencia, Jorge Rey expuso que "las borrascas que entrarían por el norte, causando en primer lugar estos vientos así de sur. Es decir, ascensos de temperaturas importantes, masas africanas que llegarían aquí a la península".

Sin embargo, Jorge Rey señaló a todos sus seguidores que "con la entrada de estas borrascas tendríamos descensos de temperaturas importantes especialmente en áreas del Cantábrico".

Aunque, en los próximos días se estima que las temperaturas irán ascendiendo "poco a poco", concretamente en zonas como Murcia o Extremadura, debido a que se esperan más de 40 grados. Aparte, advirtió que será "un fin de julio con bastante calor".

A lo que respecta al mes de agosto, el joven informó que "se reactivarán las tormentas" y "además causando también bastantes variaciones, especialmente en zonas del Cantábrico e incluso norte".