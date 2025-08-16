Papel higiénico contra los mosquitos: el truco que ya hace media España

Cuando llega el verano, los mosquitos y las moscas se convierten en compañeros de piso hasta el punto en que pueden llegar a ser un problema para muchos hogares. Los insectos, aunque necesarios, pueden llegar a representar un riesgo para la salud ya que sus picaduras pueden causar desde enrojeciiento hasta inflamación, urticaria o hinchazón en la piel.

Entre los métodos para combatir los a estos insectos, los más tradicionales son los aerosoles, las barreras físicas como las mosquiteras o los repelentes químicos: este tipo de productos se encuentran en clauquier supermercado y son los más habituales ya que ofrecen una solución rápida y eficiente.

Pero su uso continuado puede generar preocupación a muchas personas por el uso de sustancias químicas y el precio que puede tener para el bienestar del medio ambiente.

Por otra parte, las barreras físicas como las mosquiteras son muy efectivas, pero instalarlas puede ser caro o incómodo. Ante esta disyuntiva, muchas personas prefieren apostar por trucos caseros.

El truco del papel higiénico para espantar a los mosquitos

Recientemente se ha hecho viral en Internet un truco casero para repeler a los mosquitos que consiste en utilizar materiales comunes que se encuentran por el hogar: papel higiénico, pasta de dientes, una botella y un mechero.

El truco comienza con un poco de papel higiénico enrollado sobre sí mismo, después se parte para que pueda quedar dentro de la botella y sobresalga la otra parte.

Después se aplica una generosa cantidad de pasta de dientes encima del papel hgiénico y se introduce parte del papel en la botella. Luego, con un mechero, se le prende fuego a la parte que se queda fuera de la botella y se apaga el fuego para que el papel quede huemante.

Con el humo generado, con el aroma de la pasta de dientes, se esparce por la estancia actuándo de repelente natural para moscas y mosquitos.

Además de la pasta de dientes, se pueden utilizar otros repelentes naturales como el aceite de citronela o el aceite de eucalipto. Estos aceites, aplicados de la misma manera que la pasta de dientes, también pueden ayudar a mantener alejados a los insectos.

Para maximizar la efectividad de cualquier método de control de mosquitos, es crucial mantener el entorno limpio y libre de agua estancada, donde los mosquitos suelen reproducirse. Además, el uso constante de barreras físicas como mosquiteras puede proporcionar una protección adicional.