Sergio Díez, creador de la 'Escuela de Filósofos': "Hay que enseñar a los niños que no existe una respuesta correcta o errónea"

Una de las principales preocupaciones de muchos padres hoy en día es cómo educar a sus hijos para que no solo reciban conocimientos académicos, sino también una formación que los prepare como personas críticas, responsables y emocionalmente equilibradas. Elegir un colegio que ofrezca esta visión integral se ha convertido en una tarea clave para las familias.

En respuesta a esta necesidad nació la Escuela de Filósofos: un innovador proyecto educativo impulsado en los Colegios Brains, con el objetivo de recuperar principios y valores desde las edades más tempranas. El proyecto fue creado por Sergio Díez, quien defiende que los niños no solo son capaces de pensar por sí mismos, sino que están en el momento ideal para aprender a hacerlo.

Lejos de ser una asignatura más, la Escuela de Filósofos busca inculcar en los alumnos desde los cinco años hasta los dieciocho habilidades tan fundamentales como la empatía, la argumentación, la tolerancia o la capacidad de diálogo. Todo ello a través del pensamiento filosófico adaptado a su edad.

“Nuestro objetivo no debe ser abarcar grandes conceptos o teorías, sino enseñar a los niños que hay cuestiones en las que no existe una respuesta correcta o incorrecta”, explicaba Sergio Díez a EuropaPress. Para él lo realmente importante son “las competencias que aprenden durante este proceso como la capacidad para argumentar, la tolerancia hacia el resto de opiniones, la adopción de una posición crítica, y lo más importante, la capacidad para formarse una opinión crítica sin dejarse influir por los demás”.

Filosofía para el desarrollo de los más pequeños

En este sentido el proyecto no pretende que los niños memoricen teorías filosóficas complejas, sino que aprendan a pensar y a cuestionarse lo que les rodea, algo que ya hacen de forma natural desde pequeños. Basta observar cómo, en sus primeros años de vida, formulan sin cesar preguntas como “¿por qué?”, reflejo de su curiosidad innata por comprender el mundo.

Sergio Díez insiste en que, incluso siendo muy pequeños: “los niños están capacitados para analizar de forma racional sus expectativas, miedos y sentimientos”, y que la filosofía es una herramienta eficaz para ayudarles en ese proceso. Gracias a ello podrán convertirse en ciudadanos críticos, capaces de desarrollar su propia opinión sin caer en dogmas o prejuicios.

La Escuela de Filósofos se enmarca dentro del programa de Formación en Valores e Inteligencia Emocional de los Colegios Brains. En ella, se trabaja de forma organizada y sistemática el desarrollo emocional, social, moral y cognitivo de cada alumno, con un seguimiento personalizado que permite adaptar la enseñanza a las necesidades individuales.

Pero el proyecto no se queda solo en la etapa infantil y primaria. En secundaria, los estudiantes continúan este camino a través del Círculo de Debate, una iniciativa pensada para reforzar las competencias adquiridas con herramientas como la dialéctica y la persuasión, que serán de gran utilidad en su futuro académico y profesional.

Todo esto ocurre en un contexto social donde la llamada “crisis de valores” se ha hecho evidente, con una ciudadanía desinformada y desconfiada hacia instituciones y dirigentes. Para Díez, educar en la filosofía desde pequeños es también una forma de construir una sociedad más justa y consciente, donde los adultos del mañana estén preparados para tomar decisiones desde la reflexión y no desde la imposición.