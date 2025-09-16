Medias irrompibles: el truco definitivo de Isasaweis para no tener ni carreras ni agujeros

¿Quién no se ha ido a poner unas medias y casi antes de ponérselas ya tienen un agujero? Las medias son una prenda delicada que parece tener un imán para las carreras y enganchones. Sin embargo, existe un truco casero sorprendente que puede alargar su vida útil y hacerlas casi irrompibles.

Este truco lo hemos visto en el Instagram de Isabel Llano, o para los más entendidos Isasaweis. En un vídeo que ya lleva más de 4 millones de reproducciones la influencer asturiana nos cuenta este sencillo procedimiento.

En primer lugar hay que mojar las medias bajo un chorro de agua. A continuación sólo hay que escurrirlas bien y meterlas en una bolsa de plástico. Isasaweis nos indica que podemos usar la bolsa de los pantis o una de esas bolsas de congelación. Las dejamos unas dos o tres horas en el congelador y las ponemos a secar al sol. Ya tenemos unas medias irrompibles.

¿Por qué funciona? La explicación está en la fibra. El frío extremo ayuda a que las moléculas del nailon se contraigan y se vuelvan más compactas, lo que refuerza el tejido y lo hace más resistente a tirones y roces. Así, las medias aguantan más tiempo sin romperse ni formar esas molestas carreras.

Otros trucos para cuidar tus medias

Además del truco del congelador, existen otros pequeños gestos que marcan la diferencia:

Usar guantes de algodón al ponértelas , para evitar que las uñas o anillos enganchen el tejido.

, para evitar que las uñas o anillos enganchen el tejido. Lavar siempre a mano con agua fría y jabón neutro, en lugar de meterlas en la lavadora.

con agua fría y jabón neutro, en lugar de meterlas en la lavadora. Secarlas al aire y nunca en secadora, ya que el calor debilita la fibra.

y nunca en secadora, ya que el calor debilita la fibra. Aplicar laca de pelo en la zona de los dedos o en los puntos más delicados, creando una película protectora que ayuda a prevenir carreras.

Con estos cuidados, tus medias no solo durarán más, sino que también mantendrán mejor su forma y elasticidad.