Chocolates Marcos Tonda se consolida en la pasarela de Ágatha Ruiz de la Prada

El desfile primavera/verano 2026 de Ágatha Ruiz de la Prada, celebrado hoy en IFEMA en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha transformado la pasarela en una experiencia sensorial total. Texturas, aromas, sabores y color se han fundido para lanzar un mensaje claro: la moda ya no solo se viste, también se saborea, se huele y se vive. En ese relato de creatividad sin límites, Chocolates Marcos Tonda ha tenido un papel protagonista.

Con más de dos siglos de historia desde su origen en La Vila Joiosa, la firma alicantina ha sabido integrarse con naturalidad en el lenguaje expresivo de la diseñadora. Desde la distribución de chocolates entre el público hasta su presencia como elemento escénico y simbólico en el desfile, la marca ha estado en el centro de una propuesta que rompe barreras entre disciplinas.

Carlos Maram: “La moda ya no solo viste; alimenta, perfuma y emociona”

Detrás de esta apuesta se encuentra Carlos Maram, director creativo del desfile y uno de los responsables de expandir el universo de la diseñadora más allá del textil.

“La moda se ha convertido en un arte multidisciplinar. Ágatha no nos está ofreciendo colecciones, sino un estilo de vida. Y eso también se expresa en el sabor, en el olfato y en los placeres sensoriales. El chocolate, en ese contexto, no solo tiene sentido: es necesario”, explica Maram.

El desfile no solo ha sorprendido por su escenografía fantasiosa y su ritmo vitalista, sino también por la naturalidad con la que se integraron productos como los chocolates Marcos Tonda.

“Lo que hemos sentido - añade Maram - es que el público lo ha comprendido. Que Ágatha Ruiz De la Prada no es solo una marca de moda. Y con los chocolates, hemos notado una respuesta brutal: se han convertido en parte de la experiencia.”

Pero más allá del presente, Maram lanza una reflexión clara sobre el momento que vive el diseño: “Esto no es una tendencia. Es el presente. Cualquier diseñador debería plantearse alianzas así, con empresas que compartan valores. No se trata solo de vestir al público: también hay que alimentarlo, perfumarlo, hacerle sentir. Así se construye una marca que vive en el día a día de las personas.”

La presencia de Chocolates Marcos Tonda en el desfile ha sido una pieza clave en la construcción del relato. Una forma de introducir la tradición en una narrativa contemporánea, donde lo artesanal y lo emocional conviven con lo estético y lo disruptivo.

“Nos emociona formar parte de un universo tan cargado de significado. Para nosotros, el chocolate es cultura, emoción y memoria. Y creemos que la moda, cuando es honesta, también lo es”, afirmaba María Llorca, CEO de Chocolates Marcos Tonda.

La propuesta de Ágatha Ruiz de la Prada en esta edición de la Fashion Week ha vuelto a demostrar que la moda puede traspasar sus límites tradicionales sin perder identidad, y que la colaboración con marcas como Chocolates Marcos Tonda aporta valor, coherencia y profundidad al mensaje.

En un sector donde la atención ya no se gana con discursos vacíos, sino con experiencias auténticas, esta alianza ha sido una declaración de intenciones: la moda no solo se diseña. También se saborea.