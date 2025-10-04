Adiós al fútbol: la Inteligencia Artificial recomienda que apuntes a tu hijo a esta extraescolar

A la mayoría de los niños les gusta jugar al fútbol, para seguir los pasos de sus ídolos, o, en su defecto, quieren practicar baloncesto. Casi todos los niños prefieren tener algún deporte como actividad extraescolar en esta vuelta al cole. Sin embargo, la Inteligencia Artificial sugiere que consideres otras opciones antes de decidir qué hacer con ellos al acabar el colegio, porque hay muchas que son más beneficiosas para el desarrollo integral de tus hijos.

La eterna pregunta de la mayoría de los padres ahora que se han retomado las clases, es saber qué hacer con tus hijos cuando acaba la jornada escolar. Cuando suena el timbre del colegio y los niños salen por la puerta con una cara algo cansada, es el turno de los padres y de los abuelos para llevarlos a otras actividades que fomenten su desarrollo. Esto son las conocidas como extraescolares, ese amplio catálogo de opciones diseñadas para enriquecer el aprendizaje y el entretenimiento de los más pequeños.

A menudo hay tantas opciones que no sabemos cuál elegir. Los inscribimos en fútbol, porque van sus amigos, en clases de inglés, para que aprendan otro idioma, o en tenis con la esperanza de que sean como Carlos Alcaraz... La variedad es tan amplia como los intereses del niño. Sin embargo, la inteligencia artificial ha señalado una actividad como la más adecuada para ellos porque "tiene beneficios que duran toda la vida".

La música es la extraescolar más completa para tu hijo

Aunque sea una desconocida para algunas personas, o muchos padres no la tengan entre las preferidas para sus hijos, los especialistas destacan que la práctica musical refuerza memoria, creatividad y disciplina de forma única frente a otras actividades.

La música mejora la concentración, la memoria y la creatividad, al mismo tiempo que fomenta la expresión emocional. Además, exige constancia y disciplina, cualidades que acompañan al niño para siempre.

Aprender a tocar un instrumento, ya sea el piano, la guitarra, la trompeta o la percusión, genera autoestima, paciencia y sensibilidad artística, factores que repercuten directamente en su rendimiento escolar y en su bienestar personal. Esta práctica es de la más completa porque agilizas la memoria, la capacidad de improvisación, el desarrollo motor o la independencia de partes del cuerpo.

La música también se puede considerar como un deporte de equipo, ya que tu hijo tocará con bandas, reforzando el sentido de colaboración y mejorando las habilidades sociales, creando vínculos significativos con otros músicos y fomentando el respeto por el esfuerzo colectivo.

Otras extraescolares recomendadas

Aunque la música lidera la lista, hay otras actividades extraescolares con grandes beneficios que conviene tener en cuenta:

Música: la más completa para mente y emociones. Natación: fortalece coordinación, fuerza y resistencia, sin impacto negativo en las articulaciones, y proporciona seguridad en el agua. Artes marciales: trabajan cuerpo y mente a la vez, aportando disciplina, autocontrol y seguridad personal. Deportes de equipo (fútbol, baloncesto, etc.): fomentan la socialización, la cooperación y mejoran la resistencia física. Robótica o programación infantil: es una actividad que cada vez más padres la eligen porque despiertan la lógica, el pensamiento crítico y la creatividad, preparando a los niños para un futuro tecnológico.

Aunque los padres solo puedan escoger una o dos actividades extraescolares, la música es la que más beneficios aporta en conjunto. Sin embargo, lo más importante es que los niños disfruten y se sientan motivados. Por eso, gracias a esta recomendación, ya sabes qué hacer con tus hijos cuando acaben el colegio.