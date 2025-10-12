Amazon empieza a competir con Shein y Aliexpress: lanza Haul, su tienda con productos a 20 euros o menos

Amazon desafía a las plataformas asiáticas Shein, Temu y AliExpress con el lanzamiento este miércoles de Amazon Haul en España, su tienda 'low cost' que ofrece a sus clientes productos de 20 euros o menos en su 'marketplace'.

En concreto, la multinacional estadounidense ofrece tanto en su web como el 'app' cientos de millones de productos de más de 30 categorías, entre las que figuran moda, hogar y estilo de vida, a "precios increíblemente bajos" en múltiples categorías, según informaron a Europa Press fuentes de la compañía.

Amazon ha recordado que "siempre" trabaja para ofrecer a sus clientes la selección "más amplia posible, precios bajos y una experiencia de compra conveniente", así con esta novedosa propuesta presenta productos por 20 euros o menos, ya que la mayoría se sitúan por debajo de 10 euros, y algunos desde tan solo un euro.

De esta forma, esta nueva experiencia de compra desembarca en España después de la buena acogida que ha tenido en Estados Unidos, donde se lanzó en noviembre de 2024, Reino Unido, Alemania, y otros países. Así, los clientes pueden encontrarla buscando 'Haul' en la barra de búsqueda o navegando hasta Amazon Haul desde el icono del menú principal.

Amazon Haul se encuentra disponible en versión web y móvil, y ofrece miles de productos de múltiples categorías incluyendo moda, hogar y estilo de vida, entre muchas otras. Además, cuenta con su propia experiencia de compra, búsqueda, carrito y proceso de pago, mientras que los pedidos llegarán en un plazo de dos semanas o menos.

La directora general de Amazon en España, Ruth Díaz, ha señalado que están "encantados de poder ofrecer aún más opciones para ahorrar, sin renunciar a la confianza, seguridad y la atención al cliente que ofrece Amazon". "Innovamos cada día para responder a lo que los clientes quieren y necesitan y sabemos que encontrar buenos productos a precios muy bajos es importante para nuestros clientes en España", ha subrayado.

Envío gratis a partir de 15 euros

De esta forma, todos los artículos que están en esta plataforma tendrán un precio inferior a 20 euros, situándose la gran parte por debajo de los 10 euros, y los clientes también pueden encontrar artículos con el distintivo de 'precio increíble', con productos desde 1 euro.

Los clientes pueden aprovecharse de promociones adicionales disponibles, incluyendo un 5% de descuento en pedidos superiores a 30 euros, y un 10% de descuento en pedidos superiores a los 50 euros. Así, ofrece envío gratuito en pedidos de 15 euros o más, y una tarifa de envío estándar de 3,50 euros en pedidos inferiores a los 15 euros.

Además, los consumidores tendrán la experiencia de compra propia en la plataforma, incluyendo las reseñas de clientes y calificaciones por estrellas. Todos los productos cuentan con las verificaciones necesarias, por lo que pueden tener la certeza de que recibirán productos seguros y conformes con todas las normativas aplicables y las políticas de la compañía.

En el caso de querer devolver un artículo, se puede hacer de forma gratuita si lo solicita dentro de los 15 días posteriores a la recepción. En muchos casos, los clientes no necesitarán imprimir una etiqueta, utilizar una caja para empaquetar su devolución, y pueden llevarlo a su punto de devolución preferido -incluyendo puntos de recogida como Celeritas o Seur- que se encargará del embalaje, etiquetado y envío.