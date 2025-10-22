La OCU sentencia la crema antiarrugas de Isabel Preysler: “Es más bien barata pero su efecto es limitado…”

Se convirtió en la crema antiarrugas más viral del momento y todo partió del boca a boca y nunca se ha podido comprobar. La protagonista ni confirma ni desmiente, pero lo cierto es que se ha dado como cierto que Isabel Preysler usa la crema antiarrugas Xhekpon.

Esta leyenda no contrastada dice que la celebrity se dejó esta crema en los aseos de un aeropuerto y que una mujer se dio cuenta y la cogió para probarla. A partir de ahí el éxito de ventas de la crema es conocido por todos.

Coincidiendo con la presentación de sus memorias ‘Mi verdadera historia’, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido llevar al laboratorio la crema Xhekpon y saber si realmente su fama se sostiene bajo el microscopio.

La OCU lo define como un producto “clásico” que se vende en farmacia desde hace años y que, en un principio, se vendía como hidratante y protector para la piel pero que desde la leyenda del “secreto de belleza” de Isabel Preysler se considera un tratamiento anti arrugas.

“Xhekpon destaca por su presentación modesta, que evoca un remedio tradicional antes que un producto de alta perfumería: un tubo metálico con estética de pomada farmacéutica, en una sencilla caja de cartón. La fórmula incluye colágeno, centella asiática y aloe vera”, indica la OCU en su web.

Análisis de la crema Xhekpon

La OCU ha analizado un total de 13 cremas antiarrugas en 30 mujeres de entre 40 y 65 años, con patas de gallo de leves a moderadas. El estudio duró 28 días en los que las mujeres se aplicaron las pomadas, entre ellas Xhekpon, en una mitad del rostro y una crema placebo en la otra, bajo la supervisión de un dermatólogo. Los envases estaban "anonimizados" para que no se supiera de qué cremas se trataba.

La crema antiarrugas Xhekpon es conocida por una leyenda que le atribuye su uso a Isabel Preysler / INFORMACIÓN

El estudio medía parámetros como la hidratación y la profundidad de las arrugas y las mujeres respondieron a un cuestionario que evaluaba la satisfacción general con la crema, sus propiedades sensoriales, la percepción de eficacia, además de otras consideraciones.

El resultado del análisis de la crema Xhekpon fue que “desde el punto de vista de la eficacia antiarrugas, los resultados son moderados y el efecto alisador es muy pequeño. En hidratación obtiene un buen resultado, pero hay cremas que han conseguido mejores puntuaciones”.

A las usuarias del estudio no les entusiasmó el perfume pero sí les gustó la textura y la sensación en la piel ya que no es ni grasa ni pegajosa. Además consideraron que dejaba la piel hidratada y elástica.

En conclusión, para la OCU Xhekpon es una crema “más bien barata (7,73 euros por término medio, el envase de 40 ml), que está bien como hidratante pero su efecto sobre las arrugas es limitado” y añade que si estás buscando tu crema ideal, “las hay mejores”.