Adiós al bidé: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda

Cada vez está menos de moda el bidé, uno de los sanitarios que más estuvo de moda hace años para la higiene personal pero que está en desuso. Se le considera poco adecuado y, sobre todo, ocupa un espacio del que muchos baños no disponen.

Los usuarios, aparte, prefieren optar por otras alternativas para el lavado personal y que ese espacio, que no abunda, se emplee en otros utensilios más utilizables. En definitiva, ya no encaja con las tendencias actuales.

Pero ahora ha surgido una alternativa minimalista, elegante, muy funcional y que cada vez se está instalando con más frecuencia. Es más discreto y al fin y al cabo cumple el mismo propósito, por lo que le está ganando la partida a este sanitario ya en desuso.

Se trata de la ducha higiénica o ducha lateral y, como su propio nombre indica, tiene aspecto de ducha, con su anclaje a la pared, sus tuberías y mangueras y un pequeño cabezal que, cuando se activa, echa agua.

Se instala de forma muy sencilla y muy rápida junto al inodoro, solamente se necesita una toma de agua, se integra muy bien con todo tipo de baños, se puede usar sentado y es una alternativa más sostenible y económica, ya que el ahorro de papel higiénico es considerable. Y eso por no hablar de la facilidad de uso para personas mayores o con dificultades de movilidad.

Y ya si se usan toallitas mucho más, ya que cada año originan miles de atascos tanto en comunidades de vecinos como en la red de saneamiento de pueblos y ciudades.