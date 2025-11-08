¿Sabes dónde está la recta más larga de España? Recorre casi 23 kilómetros y no tiene curvas

La red de carreteras española es de muchas formas y colores. Desde autovías y autopistas de pago hasta pequeñas trazadas provinciales y comarcales, el firme y el recorrido del asfalto varía, adaptándose al terreno y adaptándolo a él.

Como sucede en diferentes ámbitos de la vida, también hay récords para las carreteras con más curvas, las más altas y, en este caso, para las carreteras que cuentan con la recta más larga.

Es decir, para aquellas vías que trascurren kilómetros y kilómetros dibujando una perfecta línea recta, sin curvas ni desvíos.

Entre Cuenca y Albacete

En España, esta mención de honor se la lleva el tramo de la carretera N-301, a su paso entre El Provencio (Cuenca) y Minaya (Albacete).

Tal y como señala el doctor en Ingeniería de caminos e ingeniero geólogo y profesor en la Universidad de Alicante, Luis Bañón, este tramo de carretera nacional llega hasta los casi 23 kilómetros en línea recta, siendo así la recta más larga de España.

La Intensidad Media Diaria (IDM) de tráfico de está recta de 23 kilómetros es de 3.000 vehículos al día.

Como apunta el profesor, el origen de esta carretera está apoyado en el Real Decreto de 1761 de Carlos III "para hacer caminos rectos y sólidos en España", que no es más que la primera piedra de nuestra red de carreteras.

De campanario a campanario

Pero, además, hay un dato curioso detrás de la construcción de estas carreteras tan rectas. La alineación de esta trazada une la iglesia de una localidad con otra. Básicamente, al trazar una línea recta desde el campanario de El Provencio hasta el de Minaya, resulta exactamente el recorrido de la carretera.

Es más, esta recta tendría, si se mide hasta el campanario de La Roda, la siguiente localidad, la recta más larga de España llegaría hasta los 40 kilómetros.

Mientras que en aquella época se preferían las carreteras muy rectas, en la actualidad no se construyen trazadas tan ininterrumpidas para evitar los excesos de velocidad, los deslumbramientos y el cansancio o pérdida de atención del conductor, apunta Bañón.