La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar

El Parlamento Europeo ha aprobado una importante reforma que cambiará los hábitos de millones de conductores. Desde el 21 de octubre, la validez del permiso de conducir es ahora de 15 años en toda la Unión Europea. El cambio más significativo es la introducción de un examen médico obligatorio para obtener o renovar este documento. Esta medida, cuyo objetivo es reforzar la seguridad vial, afectará a todos los conductores.

Las personas mayores de 65 años tienen normas muy específicas. Según el texto aprobado por los eurodiputados, el permiso de conducir ya no podrá renovarse sin la presentación de un certificado médico. Este control servirá para verificar la aptitud para conducir, en particular mediante un examen de la vista y pruebas cardiovasculares. El objetivo es claro :se trata de reducir la mortalidad en las carreteras europeas, que sigue siendo muy elevada.

Cada año, 20.000 personas pierden la vida en las carreteras de la Unión Europea. Actualmente, los titulares de un permiso de conducir en formato de tarjeta bancaria, expedido desde 2013, disponen de un documento válido durante 15 años. Por ahora, la renovación sigue siendo un simple trámite administrativo. Pero a partir de 2028, esto dejará de ser así. Será necesario pasar un reconocimiento médico para conservar el permiso de conducir. Para los titulares del antiguo modelo en papel, la fecha límite sigue siendo el 19 de enero de 2033.

El Parlamento Europeo también especifica que los Estados miembros podrán adaptar determinadas modalidades. En el comunicado oficial, se indica lo siguiente sobre el permiso de conducir: ""Los países de la UE pueden reducir el periodo de validez para los conductores de 65 años o más, con el fin de someter a sus titulares a revisiones médicas o cursos de actualización con mayor frecuencia. Antes de obtener su primera licencia o al solicitar la renovación, los conductores deben someterse a un examen médico que incluye pruebas oculares y cardiovasculares. Los países de la UE pueden optar por sustituir el examen médico para conductores de automóviles y motocicletas por formularios de autoevaluación u otros sistemas de evaluación desarrollados a nivel nacional2.

Esta flexibilidad permitirá ajustar la frecuencia de los controles en función de las políticas nacionales. Para los conductores de edad avanzada, esto significa que podría ser obligatorio renovar el carné con mayor frecuencia.

Sin embargo, los Estados miembros conservan un margen de maniobra importante. El texto añade: "Los países de la UE pueden optar por sustituir el examen médico para los conductores de automóviles o motocicletas por formularios de autoevaluación u otros sistemas de evaluación diseñados a nivel nacional". Así, algunos países podrían optar por un sistema de autoevaluación médica. Este es el caso, en particular, de los conductores sin antecedentes médicos ni infracciones graves. La reforma del permiso de conducir no se limita al aspecto médico. De hecho, también incluye un componente digital y educativo. De aquí a 2030, el permiso de conducir digital estará disponible en el smartphone. Este formato modernizado facilitará los trámites administrativos y simplificará los controles.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los eurodiputados han querido garantizar el derecho a solicitar un permiso físico para quienes lo deseen. La Unión Europea también desea reforzar la formación de los conductores. El examen del permiso evolucionará para tener más en cuenta la seguridad de los usuarios vulnerables, en particular los peatones, los ciclistas y los niños. La prueba práctica incluirá ahora preguntas sobre los sistemas de asistencia a la conducción.

Pero también sobre la gestión de los ángulos muertos, la apertura de las puertas en la ciudad y el uso del teléfono mientras se conduce. Este endurecimiento tiene por objeto formar a conductores más conscientes de los peligros cotidianos. El otro gran cambio de la reforma se refiere a la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. Hasta ahora, cerca del 40 % de las retiradas o suspensiones de permisos decididas en el extranjero no surtían efecto.

El Parlamento Europeo quiere poner fin a este fenómeno. El texto prevé que «"as decisiones de retirada, suspensión o restricción de un permiso de conducción se transmitirán al país de la UE que haya expedido el documento, con el fin de garantizar la ejecución transfronteriza de las sanciones".