La OCU revela cuál es el mejor jamón ibérico de supermercado para esta Navidad: no vale ni 5 euros

La cesta de la compra está cada vez más cara, pero todas las familias van a hacer un esfuerzo económico extra en diciembre para que en la mesa no falte de nada en las comidas y cenas más importantes del año. Los españoles no pueden pasar una Navidad sin comer un buen jamón ibérico en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo. Un manjar apto para todos los bolsillos si consigues buscar la mejor oferta en el supermercado.

Mucha gente intenta comprar una pata de jamón para Navidad o tiene la suerte de que su aguinaldo incluye una paletilla de jamón que puede compartir con el resto de familiares. Los menos afortunados en lo económico deberán acudir al supermercado para comprar una de las mil opciones de jamón ibérico que existen. Para los que quieran consultar a un experto antes de ponerse a hacer la lista de la compra para Navidad se puede echar un vistazo a los informes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) determinó el año pasado que el mejor jamón ibérico del supermercado de 2024 no vale ni cinco euros.

Se trata de un producto que podrás encontrar en cualquier supermercado de la compañía, una de las más populares de toda España y también de las más económicas en algunas comunidades autónomas.

Una empleada de un supermercado corta jamón / PIXABAY

Un jamón para todos los públicos

El mejor jamón ibérico según la OCU es el de la marca Auchan, perteneciente al supermercado Alcampo, el cual estamos seguros que conoces o, al menos, te suena.

Tras investigar una treintena de jamones ibéricos y realizar un análisis de los ingredientes que contienen tales como la sal, sus conservantes, su grasa o su sabor, la OCU hizo un análisis sobre la relación entre su calidad y su precio, determinando que, con un 84 sobre 100, la marca Auchan se lleva el premio al mejor jamón ibérico.

Con un precio en 2024 de 4,28 euros por 100 gramos de producto, el supermercado francés puede afirmar tener el mejor jamón ibérico de supermercado del 2024.

Sin embargo, no es el único buen jamón. En segundo lugar se encuentra la paleta ibérica Sánchez Alcaraz, a un precio en 2024 de 11,30 por 100 gramos y disponible en la propia tienda online de la marca. Por otro lado, el jamón de cebo ibérico 50% Realvalle cierra el top ocupando el tercer lugar del ranking. Este tenía un precio más asequible, a 4,69 euros los 100 gramos, y se puede encontrar fácilmente en Lidl.

Un jamón colgado. / PIXABAY

No todos los jamones ibéricos que encontramos en el supermercado son igual de buenos, por lo que gracias a la OCU podemos saber cuáles son los mejores en relación calidad-precio y, así, no tener que preocuparnos por cuál va a ser el mejor. La propia organización nos lo dice.

Esto no solo pasa con el jamón. La OCU analiza cientos de productos con la intención de que el consumidor sepa cuál es el mejor del supermercado y, así, pueda elegir la mejor de las opciones.

El jamón es uno de los alimentos estrella en cualquier estación del año así que si tienes intención de incluirlo en tus próximas celebraciones, ahora ya lo sabes: ¡directo a Alcampo!