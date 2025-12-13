Si ventilas tu casa por la mañana en invierno, te equivocas: esta es la mejor hora para hacerlo
Renovar el aire de la casa en los meses más fríos sin perder calor es posible si se hace el tiempo necesario en la franja horaria adecuada
Luis Alloza
El invierno ya ha hecho acto de presencia, acompañado de bajadas de temperatura y precipitaciones en forma de lluvia o nieve en algunas zonas de la península. Ante este escenario, muchos hogares en España encienden la calefacción y buscan mantener el confort sin que la factura energética se dispare.
Renovar el aire de la vivienda no es solo una rutina sino un gesto fundamental para la salud de la vivienda. Abrir las ventanas permite reducir la concentración de CO₂, equilibrar la humedad y mejorar el bienestar respiratorio, especialmente en hogares con personas que padecen asma o alergias.
La gran duda en invierno es cuándo y cómo ventilar sin perder calor innecesariamente. Al igual que en verano existe un momento óptimo, en invierno también lo hay.
¿Por qué es importante ventilar la vivienda?
Las bajas temperaturas no deben ser un impedimento para ventilar, por mucho que cueste abrir las ventanas en plena ola de frío. Mantener la casa herméticamente cerrada empeora la calidad del aire interior, lo que puede dar lugar a irritaciones, alergias y dolores de cabeza que no tienen que ver con el invierno en sí, sino con una vivienda que no respira y acumula aire viciado.
La clave es elegir el momento adecuado para renovar el aire según la época del año.
Nunca por la mañana
Ventilar a primera hora, como suele hacerse el resto del año, es poco recomendable en los días de frío intenso. En este tramo del día coinciden las temperaturas más bajas del día con los mayores picos de contaminación en zonas urbanas debido al tráfico hacia trabajos y colegios.
Por tanto abrir las ventajas en esta franja no solo implica una mayor pérdida de calor, obligando a la calefacción a trabajar más, sino que permite la entrada a la vivienda de partículas contaminantes procedentes del exterior, que suponen un riesgo para la salud.
La mejor hora para ventilar en invierno
En realidad, ventilar en invierno no tiene por qué suponer grandes sacrificios térmicos ni un aumento en la factura, especialmente en viviendas con peor aislamiento térmico.
Las principales recomendaciones son:
- Abrir todas las ventanas situadas en puntos opuestos para generar corriente.
- Mantenerlas abiertas entre 5 y 15 minutos, tiempo suficiente para renovar el aire sin enfriar paredes ni mobiliario.
- Priorizar una ventilación cruzada con ventanas completamente abiertas: es mucho más eficaz que dejar una rendija durante una hora.
En cuanto a la mejor franja horario, la clave es evitar las primeras horas del día y optar por las horas centrales o aquellas con una mayor incidencia solar sobre las ventanas.
En este tramo, las temperaturas son más suaves y la contaminación disminuye, lo que reduce la pérdida de calor y mejora la calidad del aire que entra.
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- La borrasca Emilia llega a Alicante: estos son los municipios donde debes sacar el paraguas
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
- La iniciativa que ha permitido a Benidorm detectar a 261 mayores en situación de vulnerabilidad
- La almazara municipal de Altea supera las cien toneladas de aceitunas molidas con más de 20.000 litros de aceite virgen extra obtenido
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- Tirotean en Orihuela Costa al jefe de una banda que extorsionó a clubes cannábicos de la Vega Baja