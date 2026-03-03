Alerta: No compres estas latas de atún, pueden contener mercurio

El atún es uno de los pescados más consumidos del mundo, no solo por su sabor: aporta proteína de alta calidad y omega-3, beneficiosos para el corazón, el cerebro y el sistema inmunitario. Pero, como ocurre con otros peces grandes, también puede contener mercurio, un metal que se acumula en los tejidos.

Este contaminante está presente de forma natural en el mar y tiende a concentrarse a medida que los peces crecen y ascienden en la cadena alimentaria. Por eso, especies como el atún o el pez espada suelen tener más mercurio que los peces pequeños. En el caso del atún en conserva —muy habitual en dietas altas en proteína— también conviene actuar con prudencia. Aunque los niveles están controlados, un consumo muy elevado (como tomar muchas latas cada semana) puede resultar excesivo, por lo que es recomendable moderar su frecuencia.

Cómo elegir un atún más seguro (según Blanca García)

La nutricionista Blanca García (@blancanutri) ha explicado en una entrevista en COPE algunos consejos para escoger opciones más seguras:

Mirar la etiqueta : recomienda elegir latas que indiquen "atún" y no "atún claro", porque, según señala, suele proceder de una especie más pequeña y, por tanto, con menor carga de metal pesado.

: recomienda elegir latas que indiquen "atún" y no "atún claro", porque, según señala, suele proceder de una especie más pequeña y, por tanto, con menor carga de metal pesado. Mejor en tarro de vidrio que en lata : para reducir la exposición a metales asociados al envase, aconseja priorizar el vidrio cuando sea posible.

: para reducir la exposición a metales asociados al envase, aconseja priorizar el vidrio cuando sea posible. Tipo de preparación :

: el atún al natural le parece una muy buena opción;

el atún en escabeche puede llevar algo de aceite (habitualmente de girasol), pero en poca cantidad;

si se elige en aceite, sugiere optar por aceite de oliva virgen, de mayor calidad.

¿Cuánto atún es "demasiado"?

Por último, la nutricionista advierte sobre la frecuencia de consumo: lo más recomendable es no superar una o dos latas de atún a la semana, especialmente si se consumen otros pescados grandes con regularidad.