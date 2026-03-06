DroneArt Show: más de 1.000 drones iluminan Alicante y Valencia en un espectáculo que no olvidarás

¿Estás buscando un plan diferente que rompa con lo habitual, pero no sabes dónde encontrarlo? Olvídate de tener que desplazarte a Madrid o a otras grandes ciudades para disfrutar de una experiencia única. Este marzo, Alicante y Valencia se llenan de luz, música y emoción con el espectacular DroneArt Show, un evento que iluminará los cielos de forma impresionante el 13 y 14, y el 20 y 21 de marzo, correspondiente.

Ahora bien, ¿qué es DroneArt Show? Este espectáculo internacional, que ha cautivado a más de 500.000 personas en todo el mundo, consiste en una coreografía sincronizada de más de 1.000 drones iluminados, acompañados por un concierto de cuarteto de cuerdas interpretando grandes clásicos como Las Cuatro Estaciones de Vivaldi o El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Imagina constelaciones, flores de luz y figuras dinámicas que danzan en el aire al ritmo de la música, creando una atmósfera mágica que te transporta a un lienzo en movimiento.

Puede que, al leerlo, no logres captar la magnitud de lo que te estamos contando, pero si alguna vez has vivido o visto la experiencia de Candlelight… déjanos decirte que esto puede ser aún más impactante. Aquí, puedes ver de qué hablamos.

¿Lo mejor? Es un plan para todas las edades. Perfecto para una cita especial, una salida en familia o una noche diferente con amigos… y sí, y tiene un precio de lo más económico.

Alicante: vive la magia en el Estadi Municipal d’Atletisme para el 13 y 14 de marzo

Apúntalo bien, y no te lo pienses mucho porque las entradas para este evento en marzo se están agotando rápidamente y ya están en boca de todos en Alicante. El DroneArt Show llega para transformar el cielo de la ciudad en un lienzo iluminado el 13 y 14 de marzo en el Estadi Municipal d’Atletisme. Las puertas abrirán dos horas antes para que disfrutes del ambiente previo, te empapes de la emoción que se respirará en el aire, te prepares para lo que está por venir y disfrutes de la oferta de comida y bebido del recinto. A las 21:00 horas, ¡comienza el espectáculo!

Durante 65 minutos, más de 1.000 drones crearán figuras que parecerán flotar en el aire, mientras un cuarteto de cuerdas en vivo te envuelve con las melodías de grandes compositores clásicos. Todo esto se suma a un ambiente lleno de magia que no dejará indiferente a nadie.

¿Lo mejor?: cada segundo de esta actuación del DroneArtShow (¡y de la previa!) será una oportunidad para sorprenderte y dejarte llevar por este evento internacional que fusiona tecnología, arte y creatividad de una forma única. En total, más de tres horas de pura emoción por 25 euros. ¡Sí, lo leíste bien! ¡Es una cita o plan perfecto para romper con lo típico: comida, música, espectáculo y, si lo haces acompañado, ¡buena compañía!

Lo que está claro es que, si te llama la atención, podrás disfrutar de esta experiencia inolvidable a un precio increíble.

Valencia: el Circuit Ricardo Tormo se ilumina los días 20 y 21 de marzo

DroneArt Show: más de 1.000 drones iluminan Alicante y Valencia en un espectáculo que no olvidarás / Cortesía Fever

Ahora bien, si Alicante no te encaja o prefieres hacer una escapada a Valencia (o viceversa), déjanos decirte que el DroneArt Show, también, aterriza en Valencia los días 20 y 21 de marzo en el Circuit Ricardo Tormo, donde el rugido habitual de los motores se transforma en un deslumbrante despliegue de luces, drones y música en vivo.

Al igual que en Alicante, podrás llegar con tiempo, ya que las puertas se abrirán dos horas antes para que disfrutes del ambiente previo y no te pierdas ni un solo detalle de este increíble espectáculo. Más de 1.000 drones danzarán en el cielo, acompañados por la música en vivo de un cuarteto de cuerdas, creando un plan al aire libre que rompe con la rutina y te atrapa desde el primer minuto.

Y para completar aún más la experiencia, déjanos decirte que podrás disfrutar de numerosas opciones gastronómicas antes del show, lo que convierte esta noche en un evento sensorial completo que no querrás olvidar.

El DroneArt: el fenómeno internacional que ya ha conquistado al mundo (y puedes ser el siguiente)

Ahora bien, más allá de ser una propuesta de lo más económica, DroneArt Show no es un espectáculo cualquiera: es el show de drones en gira más longevo del mundo, con más de medio millón de espectadores que ya lo han vivido. La precisión de cada dron, la sincronización con la música y la puesta en escena hacen que todo ocurra en directo, generando momentos de asombro que no se pueden reproducir en pantalla.

Por ahora, han sido las ciudades de Alicante y Valencia las encargadas de dar cabida a este espectáculo que te hará disfrutar de este plan perfecto, donde las velas, drones, música y comida se encargan de darle un toque mágico.

Descúbrelo con Fever

Presentado por Fever, la plataforma líder en experiencias en vivo, en colaboración con Nova Sky Stories, DroneArt Show te ofrece mucho más que un espectáculo: es una experiencia inmersiva y única.

Con Fever no solo compras entradas, sino que también descubres miles de planes originales: conciertos a la luz de las velas, exposiciones inmersivas, experiencias gastronómicas, teatro y eventos que salen de lo habitual... y está disponible en un montón de ciudades.

Si quieres un plan que realmente sorprenda y deje huella, DroneArt Show es la experiencia que estabas esperando este marzo. Reserva tu entrada y prepárate para vivir una noche llena de magia, luz y música.