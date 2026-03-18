Los influencers de comida en España que superan el millón de seguidores y marcan qué se come, dónde y cómo se cuenta

La comida hace tiempo que dejó de ser solo comida en redes sociales. Ahora también es espectáculo, reto, recomendación, receta rápida, visita a restaurantes y, sobre todo, una forma de entretener a millones de personas cada día. En España, varios creadores de contenido han conseguido convertir ese universo en una marca propia y reunir comunidades gigantescas que ya superan el millón de seguidores en sus plataformas. He aquí la lista recopilada por Astratech:

Juan Sánchez (pausayplato)

Entre los nombres más reconocibles aparece Juan Sánchez, que ha logrado construir una audiencia muy fuerte gracias a un formato que mezcla recetas llamativas con colaboraciones y vídeos junto a otros creadores del sector. Su perfil se mueve entre la cocina sorprendente y el análisis de restaurantes, una combinación que funciona especialmente bien en un entorno donde el público ya no solo quiere ver platos, sino también descubrir sitios y compartir opiniones. Según los datos obrantes en 2025, suma 808.000 seguidores en TikTok, 1,4 millones en Instagram y 104.000 en YouTube.

Elías Dosunmu

Si hay un caso de alcance masivo, ese es el de Elías Dosunmu. Su nombre se ha hecho especialmente fuerte gracias a los retos de cocina y a las recetas pensadas para el impacto inmediato, un terreno donde el algoritmo suele premiar el ritmo, la sorpresa y la capacidad de enganchar desde los primeros segundos. En su caso, las cifras muestran una dimensión enorme: 9,6 millones en TikTok, 1,9 millones en Instagram y 5 millones en YouTube.

Esttik

Otro perfil muy consolidado es Esttik, uno de los nombres más conocidos cuando se habla de retos de comida y contenido gastronómico con tono desenfadado. Su estilo se apoya mucho en el humor y en la exageración, dos ingredientes que suelen funcionar especialmente bien en este tipo de vídeos. Además, su marca personal ha ido más allá de las redes y también cuenta con restaurantes, algo que refuerza todavía más su presencia en el sector. Sus cifras, según los datos aportados, son de 2,1 millones en TikTok, 1,1 millones en Instagram y 5,24 millones en YouTube.

Edurnyx

En una línea distinta se mueve Edurnyx, centrada en contenido sobre restaurantes de distintas partes del mundo. Su propuesta encaja con un tipo de audiencia que ya no busca solo recetas caseras o desafíos virales, sino también recomendaciones, descubrimiento y viajes gastronómicos. En su caso, el peso principal está en TikTok, donde alcanza 1,9 millones de seguidores, mientras que en Instagram suma 214.000 y en YouTube 9.400.

Peldanyos

También destaca Peldanyos, uno de los perfiles con más crecimiento reciente dentro del contenido gastronómico. Su fórmula combina restaurantes, productos de supermercado y vídeos muy pensados para el consumo rápido, algo que conecta bien con un público que quiere ideas útiles, curiosidades y comparativas sin demasiados rodeos. Los datos que has facilitado lo sitúan en 3,4 millones de seguidores en TikTok, 794.000 en Instagram y 387.000 en YouTube.

Sergio Enciso (Cocinadelpirata)

Otro de los grandes nombres del sector es Sergio Enciso, conocido como Cocinadelpirata, que ha conseguido reunir una comunidad enorme gracias a un contenido muy reconocible, a medio camino entre la receta entretenida, el experimento viral y la recomendación gastronómica. Su perfil ha sabido encajar tanto en el formato breve como en el vídeo más largo, y eso explica parte de su alcance. Según los datos aportados, cuenta con 3 millones en TikTok, 883.000 en Instagram y 3,77 millones en YouTube.

Lakhvir Montes

Lakhvir Montes se mueve en un terreno que funciona especialmente bien en redes: el de las recetas vistosas y los retos de comida contados con un tono alegre y muy cercano. Su contenido apuesta por la energía, la espontaneidad y ese punto de buen humor que suele enganchar rápido en plataformas como TikTok. Según los datos facilitados, suma 1,1 millones de seguidores en TikTok, 312.000 en Instagram y 222.000 en YouTube.

Todos estos perfiles muestran algo bastante claro: el contenido de comida en España ya no vive en un único formato. Hay espacio para quien enseña recetas, para quien convierte la cocina en un reto, para quien recorre restaurantes y para quien mezcla gastronomía con entretenimiento puro. Lo importante ya no es solo cocinar bien o recomendar bien, sino saber contar la comida de una manera que atrape.

Ese es, probablemente, el rasgo que mejor explica por qué este tipo de creadores se han disparado tanto. La gastronomía siempre ha tenido tirón, pero en redes ha encontrado una nueva vida: más visual, más rápida, más exagerada y también más competitiva. Hoy, un plato no triunfa solo por cómo sabe, sino por cómo entra por los ojos y por cómo se convierte en vídeo.