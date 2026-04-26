Pocos lo sabían: llevas toda la vida escurriendo mal la pasta y así te lo explica una italiana

Usar los utensilios de la cocina no suele ser una tarea complicada pero sí que hay ocasiones en las que descubrimos que no los estamos usando correctamente.

En esta ocasión queremos hablarte de un utensilio que está en todas las cocinas del mundo y que estamos convencidos de que la mayoría de las personas lo usa mal: el escurridor de pasta. Sí, lo estás usando al revés.

Así se usa el escurridor de pasta de la cocina

Primero, tendrás que cocinar tu pasta. Para ello, llena una olla con agua y ponla a hervir. Una vez que el agua esté hirviendo, añade la pasta. El tiempo de cocción variará dependiendo del tipo de pasta, pero generalmente oscila entre 8 y 12 minutos para la pasta seca.

No estás escurriendo bien la pasta

Mientras la pasta se está cocinando, puedes preparar el escurridor para cuando la pasta esté lista. Prueba un trozo para asegurarte de que esté al dente. Debe estar cocida pero aún mantener una ligera resistencia al morderla.

Una vez que la pasta esté lista viene el paso más importante, el que todos hacemos mal. Coge el escurridor y en lugar de colocarlo en el fregadero y volcar el agua con la pasta, ponlo encima de la olla de manera que quede encima del agua. Ahora agárralo junto a la olla y vuelca el agua en el fregadero. Ya tienes la pasta escurrida y esta es la forma correcta de escurrir la pasta. La pasta se queda en la olla lo que ayuda a que conserve el calor en lugar de dejarla en el escurridor.

Un vídeo viral de una mujer italiana explicando cómo se escurre la pasta se hizo viral hace algunos años y nos lo muestra perfectamente.

Ahora ya sabes cómo escurrir la pasta correctamente y sin quemarte.