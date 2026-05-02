Estos son los trucos más eficaces para limpiar sillas de tela y dejarlas como nuevas sin dañarlas
Utiliza estos consejos para eliminar manchas, olores y suciedad del día a día en el hogar
Benito Revilla
Las sillas de tela son un elemento habitual en comedores, salones y oficinas por su comodidad y estética, pero también una de las superficies que más suciedad acumulan con el uso diario. Manchas de comida, polvo o incluso olores pueden deteriorar su aspecto si no se limpian correctamente. Por ello, conocer las técnicas adecuadas resulta clave para mantenerlas en buen estado sin estropear el tejido.
El primer paso antes de aplicar cualquier producto es retirar el polvo y la suciedad superficial. Para ello, se recomienda utilizar una aspiradora con boquilla para tapicerías o, en su defecto, un cepillo de cerdas suaves. Este proceso evita que la suciedad se incruste más al entrar en contacto con la humedad durante la limpieza.
Una vez eliminados los residuos superficiales, es importante identificar el tipo de mancha. Para la limpieza general, una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón neutro suele ser suficiente. Se debe aplicar con un paño limpio ligeramente humedecido, sin empapar la tela, realizando movimientos suaves y circulares. En el caso de manchas más persistentes, como grasa o bebidas, puede añadirse una pequeña cantidad de vinagre blanco o bicarbonato, siempre probando antes en una zona poco visible.
El secado es otro aspecto fundamental. Tras la limpieza, conviene retirar el exceso de humedad con un paño seco y dejar que la silla se airee en un espacio bien ventilado. Evitar el uso de calor directo, como secadores, ayuda a prevenir daños en las fibras y posibles deformaciones.
Claves para mantenerlas limpias por más tiempo
Más allá de la limpieza puntual, el mantenimiento regular es esencial para prolongar la vida útil de las sillas de tela. Aspirarlas al menos una vez por semana y actuar rápidamente ante cualquier derrame evita que las manchas se fijen y sean más difíciles de eliminar.
Además, el uso de fundas o protectores puede ser una solución práctica en hogares con niños o mascotas. Estos elementos no solo facilitan la limpieza, sino que también protegen el tejido original del desgaste diario.
Por último, en casos de suciedad muy incrustada o tejidos delicados, recurrir a servicios profesionales de limpieza de tapicerías puede ser la mejor opción. Así se garantiza un resultado eficaz sin comprometer la integridad del material.
Con estos sencillos cuidados, mantener las sillas de tela limpias y en buen estado es una tarea accesible que contribuye a mejorar la higiene y la apariencia del hogar.
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