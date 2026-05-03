El falso mito de hacer la cama nada más levantarte: la OCU explica cómo puedes evitar problemas respiratorios
Estos trucos te ayudarán a reducir alergias en casa de forma sencilla
Para muchas personas hacer la cama nada más levantarse es una costumbre de toda la vida, pero la OCU recuerda que no siempre es lo más recomendable. Según la organización, hay unos pasos que debes hacer antes que ayudan a reducir la humedad y frenar la presencia de ácaros, e incluso los problemas respiratorios.
¿Pero qué son los ácaros? Si no lo sabías, son microorganismos invisibles al ojo humano que viven en el polvo y se alimentan de restos de piel muerta. No pican, pero pueden provocar alergias y molestias respiratorias. Su ambiente favorito es justo el que queda en la cama después de dormir: calor, sudor y humedad.
Por qué no conviene hacer la cama al momento
Dejar el colchón y las sábanas al aire durante unos minutos puede ayudar a frenar diveros problemas. Durante la noche, el cuerpo desprende calor y humedad. Al hacer la cama nada más levantarse, esa humedad puede quedar atrapada entre las sábanas, el colchón y la almohada. Según la OCU, esto crea un entorno cómodo para los ácaros.
Por eso, la recomendación es muy sencilla: antes de hacer la cama, conviene ventilar la habitación y dejar las sábanas abiertas unos minutos. Este gesto permite que el colchón respire y que la humedad acumulada durante la noche se reduzca.
Los ácaros pueden estar presentes sin que se noten. De hecho, muchas personas solo detectan el problema cuando aparecen síntomas al despertar o al acostarse, como estornudos, picor en la nariz o en la piel, ojos rojos o tos seca.
Cómo mantener el colchón más limpio
La limpieza de la cama no depende solo de hacerla o no hacerla. La OCU recomienda ventilar la habitación todos los días para renovar el aire y reducir la humedad. Asimismo, aconseja lavar las sábanas al menos una vez por semana.
La temperatura es importante. Siempre que sea posible, lo ideal es lavar la ropa de cama a unos 60ºC. Además, secar las sábanas al sol puede ayudar, ya que la luz ultravioleta y el calor contribuyen a combatir los ácaros.
Otro punto clave es el colchón. Aunque muchas veces se olvida, acumula polvo, restos de piel y humedad con el paso del tiempo. La OCU recomienda aprovechar la primavera o el otoño para hacer una limpieza profunda.
Este es el truco infalible para tu colchón
Entre los trucos caseros, la OCU menciona el uso de bicarbonato. El método es fácil, debes espolvorear bicarbonato sobre el colchón, dejarlo actuar durante unas horas y después aspirarlo suavemente.
Este proceso ayuda a mejorar la higiene del colchón y a reducir la suciedad acumulada. También puede combinarse con una limpieza doméstica más completa, especialmente en hogares donde hay personas con alergias.
Estas medidas ayudan a mantener la cama en mejores condiciones y a reducir la presencia de ácaros en el descanso diario.
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