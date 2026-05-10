Erika Portillo, psicóloga, explica cómo consolar a tu hijo si le dicen que es malo jugando al fútbol: "No hay que afirmar que le tienen envidia"

En la crianza diaria, hay situaciones que ponen a prueba a madres y padres. Una de las más comunes ocurre cuando un niño llega triste tras recibir un comentario negativo de otro compañero. La psicóloga Érika Portillo, conocida en Instagram como @eri.psicologia, aborda este tema con un enfoque claro: cómo responder de forma saludable para construir una autoestima sólida en la infancia.

La psicóloga, con más de 30.000 seguidores en su perfil de Instagram, explique qué contestar a un niño al que sus compañeros le han dicho que es malo jugando al fútbol. La reacción automática de muchos adultos suele ser proteger rápidamente al menor con frases como “no le hagas caso”, “tú eres el mejor” o "seguro que te tiene envidia". Sin embargo, según explica la especialista, este tipo de respuestas no siempre ayudan.

Negar lo ocurrido o desacreditar al otro niño puede parecer una forma de consolar, pero en realidad evita que el menor procese lo sucedido. Tampoco es recomendable fomentar comparaciones o animarle a abandonar la actividad, ya que puede reforzar la inseguridad.

La importancia de validar las emociones

Desde la perspectiva de la Psicología, el primer paso es validar cómo se siente el niño. Frases como “entiendo que eso te haya hecho sentir mal” o “a veces los demás dicen cosas que duelen” ayudan a que el menor se sienta escuchado y comprendido.

Este acompañamiento emocional permite que el niño identifique sus sentimientos y aprenda a gestionarlos. No se trata de evitar el malestar, sino de enseñarle a enfrentarlo de manera saludable.

Autoestima infantil: cómo se construye realmente

Uno de los mensajes clave que destaca Érika Portillo es que la autoestima no se construye negando la realidad. Decirle a un niño que es “el mejor” cuando duda de sí mismo puede generar una percepción poco realista y frágil.

En cambio, es más útil transmitir ideas como: “lo que alguien diga de ti no define quién eres” o “si te gusta algo, puedes seguir practicando y mejorando”. Este enfoque fomenta una autoestima basada en el esfuerzo, la constancia y la autopercepción, no en la aprobación externa.

Enseñar resiliencia desde pequeños

Este tipo de situaciones son una oportunidad para trabajar la resiliencia. Aprender que los comentarios negativos forman parte de la vida y que no determinan el valor personal es una herramienta fundamental para el desarrollo emocional.

Además, se refuerza la autonomía del niño, ya que no depende únicamente de la validación de los demás para sentirse capaz o valioso.

Errores comunes en la crianza ante críticas

Entre los fallos más habituales destacan:

Quitar importancia a lo ocurrido

Responder atacando al otro niño

Sobreproteger con elogios poco realistas

Evitar que el menor enfrente la situación

Aunque estas respuestas nacen de la intención de proteger, pueden limitar el desarrollo emocional del niño.

Educar desde el acompañamiento emocional

El enfoque que propone Érika Portillo se basa en acompañar, no en resolver por el niño. Escuchar, validar y guiar son claves para que los menores desarrollen una autoestima fuerte y realista.

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En definitiva, cuando un niño se enfrenta a una crítica, no necesita que le digan que es perfecto. Necesita aprender que su valor no depende de la opinión de los demás y que puede seguir creciendo, equivocándose y mejorando.