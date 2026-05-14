Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Preacuerdo EducaciónMigrante detenidoEnrique RiquelmeCrevillentino farosCrucero confinadoTormentas viernes
instagramlinkedin

Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad

Este comportamiento común en perros puede afectar a su corazón

Perros y sus dueños

Perros y sus dueños

Perros y sus dueños / Europa Press

David Cruz

Muchos dueños interpretan la efusividad de sus perros al llegar a casa como una muestra clara de felicidad. Sin embargo, los expertos advierten que, en realidad, ese comportamiento puede esconder un problema mucho más serio: estrés y ansiedad por separación.

Es bastante habitual que los perros ladren, salten o estén nerviosos cuando sus dueños vuelven a casa. En algunos casos, incluso pueden orinarse de la emoción. Aunque esto pueda parecer entrañable, en realidad los veterinarios explican que una reacción tan intensa no es una señal de bienestar, sino todo lo contrario.

Los perros son animales sociales y afectuosos, por lo que es completamente normal que se acerquen a saludar de forma tranquila. El problema surge cuando esa bienvenida es desproporcionada. Un nivel de agitación que indica que el animal no ha gestionado la ausencia de su dueño, sufriendo durante el tiempo en el que este ha estado fuera.

Además, este pico de excitación puede afectar a su salud. En perros de edad avanzada, estos episodios de estrés pueden provocar una sobrecarga en el corazón, aumentando el riesgo de problemas cardiovasculares.

No te van a sancionar por dejar al perro solo en casa más de seis horas: esto es lo que dice realmente la Ley de Bienestar Animal en España

Un perro en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

¿Cómo podemos corregir este comportamiento? Modificando las rutinas diarias, sobre todo en los momentos de salida y llegada a casa. Muchos dueños cometen el error de hacer despedidas largas y repletas de emoción, así como saludos excesivos al volver. Algo que refuerza la sensación de incertidumbre del animal.

Los veterinarios recomiendan hacer despedidas breves, de apenas unos segundos y evitar montar escenas al volver. De esta forma, el perro entiende que la salida de su dueño no es un acontecimiento preocupante.

Noticias relacionadas y más

Poco a poco, con el transcurso de las semanas, estos pequeños cambios ayudan a controlar y reducir la ansiedad del animal, estando mucho más tranquilo cuando el dueño está fuera de casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  2. La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante
  3. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  4. El abogado logra frenar la expulsión del joven marroquí de Altea internado en el CIE de València por “no saber explicar bien su domicilio”
  5. Una jueza investiga a Vito Quiles por viajar en el Ave de Alicante a Madrid sin pagar todo el trayecto
  6. El juzgado ordena la deportación inmediata a Colombia del hombre que mató a golpes al gato de su expareja en Torrevieja por maltrato animal
  7. Los profesores de Alicante vuelven a las calles y cortan el tráfico de la fachada litoral
  8. Fernando Fernández López, inspector de Educación : “Una huelga no interesa a nadie pero la conselleria no ha dejado otra salida”

Lejos del acuerdo entre profesores y Conselleria: Generalitat no contempla el aumento salarial

El padre de Riquelme no desvela si optará al Real Madrid y recuerda que aún "es muy joven"

El padre de Riquelme no desvela si optará al Real Madrid y recuerda que aún "es muy joven"

Cae una banda en Torrevieja que robaba en casas de todo el país con la técnica del hilo de pegamento

Scutum, el espacio de datos de ciberseguridad que ayuda a las empresas a anticipar amenazas

Scutum, el espacio de datos de ciberseguridad que ayuda a las empresas a anticipar amenazas

Cae una banda en Torrevieja que robaba en casas de todo el país con la técnica del hilo de pegamento

Cae una banda en Torrevieja que robaba en casas de todo el país con la técnica del hilo de pegamento

La izquierda busca forzar a Barcala a convocar la plaza de secretario del Ayuntamiento de Alicante

La izquierda busca forzar a Barcala a convocar la plaza de secretario del Ayuntamiento de Alicante

Els rivals de l’Elx no perdonen i els comptes per a seguir en Primera es compliquen

Els rivals de l’Elx no perdonen i els comptes per a seguir en Primera es compliquen
Tracking Pixel Contents