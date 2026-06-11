MAEX Indenta: la clínica que impulsa una nueva forma de entender la odontología avanzada en Alicante
La odontología atraviesa una transformación marcada por la innovación tecnológica, la especialización médica y una creciente exigencia por parte de los pacientes. Hoy ya no se trata solo de tratar problemas dentales, sino de ofrecer soluciones integrales, precisas y adaptadas a cada caso. En este contexto, MAEX Indenta se ha posicionado como una clínica destacada en Alicante, combinando experiencia, tecnología y un enfoque centrado en las personas.
Ubicada en el centro de la ciudad, esta clínica forma parte del ecosistema MAEX Dental y cuenta con más de dos décadas de trayectoria, durante las cuales ha sido capaz de evolucionar al ritmo de una disciplina en constante cambio. Su propuesta se basa en un modelo asistencial que integra todas las especialidades odontológicas, lo que permite abordar cada tratamiento desde una visión global y coordinada.
Uno de los aspectos que mejor define a MAEX Indenta es su apuesta por la digitalización. La incorporación de herramientas de diagnóstico avanzado, planificación digital y cirugía guiada permite diseñar tratamientos con un alto grado de precisión. Esta tecnología no solo mejora los resultados clínicos, sino que contribuye a reducir los tiempos y a ofrecer una mayor seguridad durante todas las fases del proceso asistencial.
A diferencia de otros modelos centrados en áreas concretas, MAEX Indenta es un centro integral en el que se abordan tratamientos de implantología, ortodoncia, estética dental, periodoncia, cirugía oral y maxilofacial.
Este avance resulta especialmente significativo en implantología, un área en la que la clínica destaca de forma notable. Gracias a técnicas como los implantes de carga inmediata, la regeneración ósea o los procedimientos guiados por ordenador, es posible resolver casos complejos. Muchos de ellos requerían antes largos periodos de tratamiento o cuya resolución era especialmente compleja. En la práctica, esto se traduce en una mejora tangible en la calidad de vida de los pacientes. Recuperar una dentadura fija en menos tiempo, volver a comer con normalidad o sonreír sin inseguridad son factores que van más allá de lo estético y tienen un impacto directo en el bienestar personal y social.
El equipo médico se encuentra liderado por el Dr. Eduardo Sirvent, especialista en estomatología con formación en implantología y estética dental, cuya trayectoria ha contribuido a consolidar el posicionamiento de la clínica en Alicante.
Más allá de la tecnología y la especialización, la clínica pone el foco en la experiencia del paciente. Desde la primera visita, el objetivo es generar un entorno de confianza en el que se escuche, se informe con claridad y se acompañe en todo el proceso. Este enfoque cercano es, precisamente, uno de los aspectos más valorados por quienes acuden al centro.
MAEX refleja un modelo que responde a las demandas actuales: tratamientos personalizados, tecnología avanzada y una atención que combina rigor clínico y cercanía. En un contexto en el que la salud bucodental adquiere cada vez mayor relevancia dentro del bienestar general, clínicas como MAEX Indenta representan una evolución hacia una odontología más precisa, más completa y, sobre todo, más orientada al paciente.
Si estás pensando en dar el paso
Ahora es el momento. Pide tu cita llamando al 965 20 22 23 o a través de la página web maexdental.com.
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