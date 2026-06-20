Este es el mejor truco para cerrar bien tus ventanas: "Si haces esto dejará de entrar aire"

¿Notas que entra aire por la ventana aunque esté completamente cerrada? Es un problema habitual en muchas viviendas, especialmente cuando los cierres han perdido ajuste con el paso del tiempo. Sobre esta cuestión ha hablado recientemente Josete Muñoz, conocido en redes sociales como josete_mpro, donde acumula cientos de miles de seguidores gracias a sus vídeos prácticos relacionados con el bricolaje, las reparaciones domésticas y el mantenimiento del hogar.

En una de sus últimas publicaciones, el creador de contenido comparte un truco que, según explica, puede solucionar uno de los fallos más frecuentes en las ventanas. "¿Tienes el problema en tu ventana de que no cierra bien? ¿Que queda mucho juego para moverla? Solucionarlo puede ser muy sencillo", asegura al comienzo del vídeo.

La clave, según detalla, está en un pequeño ajuste que puede realizarse directamente sobre el mecanismo de cierre. Para ello, recomienda abrir la ventana y localizar una pieza situada junto al sistema de cierre. "Cuando bajamos el cierre de la ventana hacia abajo veremos un cierre de tornillo allen dentro", explica.

A partir de ahí, el proceso es relativamente simple. "Tenemos que meter una llave, aflojarlo y veremos cómo el pestillo se moverá. Lo introducimos hacia dentro y dejamos un margen de dos milímetros respecto al perfil", señala mientras muestra el procedimiento paso a paso.

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El objetivo de este ajuste es conseguir que la hoja de la ventana quede más presionada contra el marco al cerrarse, reduciendo así las holguras por las que suele colarse el aire. Según Josete Muñoz, el resultado puede notarse de forma inmediata. "Con eso solventaremos el problema y dejará de entrar aire", afirma, acompañando la frase de una imagen en la que se puede ver la ventana cerrada adecuadamente.